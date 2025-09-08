国务顾问：数字化转型和人工智能将纳入国家战略

—大规模发展数字化和全面引入人工智能，是贯穿今年国情咨文的核心主线。哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统提出，要加快在各个经济领域引入数字化和人工智能工具。这些举措都将被纳入哈萨克斯坦新的国家数字发展战略。-卡林写道。

他表示，国情咨文首次将数字化转型和人工智能引入提升至国家理念的高度。

—哈萨克斯坦是世界上较早在新技术发展与应用方面采取系统性、综合性措施的国家之一。最终目标是建设一个技术发达的现代国家。因此，今年的国情咨文将数字化转型和人工智能引入确定为我国新的国家理念。-卡林强调。

卡林还介绍了托卡耶夫总统新政治倡议中的几个关键内容。

—此次提出的议会改革，进一步发展了总统政治中“强有力的总统—有影响力的议会—负责任的政府”这一核心公式。关于举行全民公投的倡议表明，总统在决定涉及国家未来的重大问题时，一贯坚持协商一致的原则。-他说。

卡林指出，托卡耶夫总统一向重视提前公开未来的政治规划。2022—2023年的改革措施，以及建设核电站问题的全民公投，都曾事先对社会作出说明。

—值得特别强调的是，我们讨论的并不是立即修改《宪法》或宣布举行议会选举。这并非我们的目的。根本任务是进一步巩固政治体制的制度基础。因此，托卡耶夫总统主张采取深思熟虑、循序渐进的方法。首先要在专家和公众之间开展充分而深入的讨论。哈萨克斯坦再次展示了分阶段、系统推进政治现代化的范例。-卡林写道。

值得一提的是，今天，托卡耶夫总统在他的年度国情咨文中宣布，将推进议会改革，建立单一制议会。