哈萨克斯坦国务顾问会见联合国儿童基金会驻哈代表

会谈中，卡林详细介绍了哈萨克斯坦为支持下一代全面发展所采取的系统性国家举措。他强调，儿童权益保护始终是总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫治国理政的重要优先事项之一。

卡林指出，一年前正式生效的《女性权利和儿童安全保障法》具有重要意义。国内学术界普遍认为，正是这部法律的出台以及国家层面的系列配套措施，为哈萨克斯坦建立起了先进的立法体系和行之有效的机制，以更有力地保障妇女和儿童的权益。

统计数据显示，得益于相关措施的实施，今年前五个月，全国未成年人遭受性侵害案件同比下降21.3%，涉及恋童癖的犯罪数量则减少了40.7%。

他还介绍道，自在学校张贴“111”国家联络中心二维码以来，针对儿童遭遇暴力、欺凌以及心理和情绪问题的识别效率大幅提高。今年前五个月，已有超过8.6万名儿童使用了该项服务，其中2000余人因遭受暴力、校园欺凌或与父母及同伴关系紧张主动寻求帮助。与此同时，系统及时识别出28起儿童自杀倾向，通过迅速干预，挽救了这些孩子的生命，避免了不幸的发生。

卡林表示，哈萨克斯坦与联合国儿童基金会在儿童权益领域建立了高度紧密且富有成效的合作机制。他特别指出，联合国儿童基金会在推动哈萨克斯坦多项系统性儿童保护倡议中发挥了不可替代的重要作用。

拉希德·穆斯塔法·萨瓦尔则介绍了联合国儿童基金会驻哈代表处正在实施的重点项目，并就下一阶段的工作规划与设想进行了分享。

会谈最后，双方一致同意继续深化合作关系，围绕关乎年轻一代福祉的核心议题，推进联合倡议的落实。

【编译：阿遥】