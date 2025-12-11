联合国教科文组织将中亚三国传统毡房列入人类非物质文化遗产代表作名录

该决定是在12月10日于新德里举行的联合国教科文组织政府间委员会第20届会议上通过的。

哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦最初于2014年提交了联合申请，随后乌兹别克斯坦提议扩大申请范围，将卡拉卡尔帕克族的毡房制作传统也包含在内。乌兹别克斯坦总统办公厅主任赛义达·米尔济约耶娃强调了这一点。

她表示，对于吉尔吉斯族、哈萨克族和卡拉卡尔帕克族而言，毡房不仅是一种居所，更是民族身份的象征，并且代代相传。

—这是具有历史意义的一天。这一国际认可体现了我们传统的深度、精神遗产的坚固性以及代际间不间断的联系。-米尔济约耶娃说。

在哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦于2024年提交的联合申请中提到，毡房仍然是民族节日、传统仪式、葬礼和纪念仪式不可分割的一部分。

—制作毡房需要专门的知识和技能。毡房是一种圆形的木制框架，外部覆盖毡子。它易于运输、结构紧凑且环保。制作毡房及其内部装饰的工匠（包括男性和女性）都拥有此类知识。-申请文件指出。

据悉，联合国教科文组织将在2025年审议68份申请。目前，该组织的非物质遗产名录中包含来自153个国家的812个项目。

据此前报道，今年4月，完整记录了哈萨克汗国历代汗王的世系脉络的《众汗世系谱》手稿正式被列入联合国教科文组织“世界记忆”遗产名录。

【编译：阿遥】