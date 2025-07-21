卡林：只有家庭和国家协同合作 才能有效预防青少年自杀

卡林提到，2023年9月，阿拉木图发生两名女学生自杀的悲剧，调查发现，她们受到社交网络中某些有害内容的影响，而类似内容也正被其他未成年人接触和使用。警方随即介入调查，总统府也紧急制定行动计划，并与各地家长委员会召开会议，提醒家长警惕孩子所使用的电子设备中可能隐藏的危险应用程序。

- 我们发现，即便是小学二年级的孩子，平板中也装有此类应用。一些应用的英文名意为“逃离父母”，看似是一种游戏，但实际上具有引导孩子与父母对立、施加心理影响的暗示。 - 卡林表示。

卡林指出，这些有害内容往往通过“现代图书”进入孩子视野：

我们查明自杀学生曾阅读过特定书籍，并在书店中发现了十多本类似图书，封面与简介看似讲述青春爱情，实则暗藏危险信息。孩子在阅读后，会被引导至与书中人物相关联的应用程序，最终走向极端。我们已将这些图书全部下架。

他强调，这些举措有效防止了社交媒体潜藏的威胁演变成大规模危机。

为更早识别有自杀倾向的青少年，政府引入了两种心理问卷方法，并在学生聚集场所设置可扫码的二维码，链接至心理援助中心。卡林透露，自2023年11月至2024年11月，儿童热线“111”接到1万个电话，而二维码在一周内也收到了同等数量的反馈信息，尽管其中80-90%是出于好奇，但仍有约1000条来自真正处于困境的孩子。

- 我们第一时间与这些孩子取得联系，及时干预。 - 卡林表示。

据统计，这些举措使得去年全国青少年自杀率下降了17%。当年仅覆盖全国7000所学校中的2000至3000所，今年将实现全覆盖。截至目前，借助二维码系统，已成功挽救28名处于危急状态的儿童。

卡林还提到，根据新标准，每名学校心理教师的服务对象从1000名学生缩减至500人，以提升干预效果。

他最后呼吁家长更加积极地参与子女教育：

- 家长不能将教育责任完全推给学校和国家。有一个孩子通过二维码求助，说自己服用了药物，父亲就在隔壁房间却毫不知情。如果再晚一分钟，后果不堪设想。不能指望国家为每个孩子都安排一名监管员，家长的参与才是解决问题的关键。

【编译：达娜】