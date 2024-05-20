纪念突厥伟人 文化部长提议设立国际弗拉吉文学奖

为深入探讨马赫图姆库里·弗拉吉的思想和艺术成就，土库曼斯坦近日举办了以他诞辰300周年为主题的国际学术研讨会。哈萨克斯坦文化和信息部部长阿依达·巴拉耶娃与来自20个国家的文化部长共同出席了此次会议。

巴拉耶娃在致辞中强调了马赫图姆库里·弗拉吉作品对东部世界特别是年轻一代的重要意义。

-当前，两国在文化和人文领域的交流与合作日益密切，这离不开两国元首共同努力和深厚友谊。马赫图姆库里·弗拉吉的宝贵文学遗产对我们两国人民有着同样的重大意义。我们正在积极推进在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳为这位伟大诗人竖立纪念碑的工作。这不仅是两国友谊的象征，也体现了哈萨克人民对兄弟般土库曼人民的尊重。-巴拉耶娃指出。

此外，巴拉耶娃提议设立国际“马赫图姆库里·弗拉吉文学奖”，呼吁各方共同努力，加强对突厥民族文化伟人的宣传推广，通过他们的作品促进世界文化交流与融合。

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活动期间，土库曼斯坦首都阿什哈巴德举行了马赫图姆库里·弗拉吉纪念碑揭幕仪式。这座高60米的巨型雕像矗立在新建的文化公园内，与世界各国24位著名作家和诗人的雕像相映成辉。

【编译：阿遥】