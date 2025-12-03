中文
    18:14, 03 12月 2025 | GMT +5

    国务顾问：已收到300多份议会改革提案

    哈萨克国际通讯社讯）国务顾问叶尔兰·卡林3日表示，目前正在分析关于建立一院制议会的首批提案。

    Ерлан Қарин
    Фото: Ақорда

    - 国家元首表示，有必要全面审议10月份举行的议会改革工作组第一次会议收到的各项提案，并制定议会制度现代化建议。会后，议会改革提案征集工作正式启动。工作组成员以及阿玛纳特党（Amanat）、阿吾勒党（Auyl）、共和国党（Respublica）、光明之路党（Ak Zhol）、哈萨克斯坦人民党（KHP）和哈萨克斯坦社会民主党（ZSDPK）等政党提交了各自的方案和建议。截至目前，已通过E-otinish和E-gov电子政务平台收到来自公民、专家和公众活动人士的300多份提案。-他说。

    昨天，议会改革工作组举行了第二次会议。会议审议了以下与未来一院制议会组建相关的第一批议题：

    1. 一院制议会的议员人数。

    2. 议员的资格要求。

    3. 议员的选举程序。

    4. 新一届议会的任期。

    5. 议会席位分配（总统名单、政党名单）。

    - 在持续两个多小时的建设性讨论中，各方专家提出了各种观点和富有洞见的意见。会议决定进一步分析和系统整理会议上提出的各项建议。工作组将在即将召开的会议上审议议会制度现代化的其他领域。-国务顾问说。

    据悉，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫于9月8日发表的最新国情咨文提出了一项重大改革：哈萨克斯坦议会将从两院制回归一院制

    【编译：小穆】

    标签:
    哈萨克斯坦 政治 议会
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    编译
