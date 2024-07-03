联合国教科文组织：哈萨克斯坦在海外留学生人数上全球排名第九

数据显示，全球人口最密集的两个国家——中国和印度在海外留学生人数上遥遥领先。具体来说，中国有超过一百万（1,021,000）学生在国外求学，而印度的这一数字接近中国的一半（508,200）。紧随其后的是越南（137,000）、德国（126,400）和乌兹别克斯坦（109,900）。

然而，如果将海外留学生人数与相应期间的人口总数进行对比，哈萨克斯坦则以0.48%的比例位居首位。紧随其后的是叙利亚（0.46%）和乌兹别克斯坦（0.31%）。相较之下，虽然中国和印度的海外留学生数量庞大，但其留学生人数占总人口的比例却较低（中国为0.07%，印度为0.04%）。

此外，从留学生选择的留学国家来看，美国是最受欢迎的求学目的地，有833,000名留学生，其次是英国，约有601,000名留学生。澳大利亚紧随其后，有约378,000名学生在此求学。德国和加拿大分别有超过376,000和318,000名留学生。

【编译：达娜】