国务顾问：内政领域文件有助于理解国家政策的理念内涵

他说，在布拉拜举行的第四次全国库鲁尔泰大会上，总统支持了多位专家和社会代表提出的建议，即有必要在内政领域制定一份纲领性文件。此后，总统办公厅在半年多的时间里，组织全国库鲁尔泰大会成员、专家学者、社会组织代表等，在各类对话平台上就此议题展开讨论。

国家事务顾问指出，经过充分酝酿讨论，最终形成了一份旨在系统化内政领域工作的纲领性文件草案。

—今天，总统签署了《关于批准哈萨克斯坦共和国国内政策基本原则、价值观和方向的总统令》。这份文件旨在系统化和协调内政领域的工作，主要面向国家机构。同时，它也使社会能够更好地理解国家政策的理念内涵，以及国家未来发展的清晰方向。-卡林表示。

据悉，总统办公厅与相关国家机构在起草过程中，基于历年的国情咨文、国家元首讲话以及《哈萨克斯坦共和国 2029 年前国家发展规划》形成文本，并广泛吸纳了全国库鲁尔泰大会成员、专家学者和社会组织代表的意见。请点击此链接阅读文件全文。

【编译：阿遥】