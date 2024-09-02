国务顾问：总统重点关注了旨在改善国家福利的经济改革

国务顾问指出，国家元首在讲话中重点关注了旨在改善国家福利的经济改革。

-总统提到的9个优先事项都调动了国家政策来完成这项任务。国情咨文中有大约百项不同的倡议、建议和任务。例如，认真重载税收制度、优化支持中小企业的一系列举措、为农业提供优惠信贷、实施公平有效的关税政策、实现交通基础设施现代化、培训合格的专家、发展人工智能和大规模数字化，以及公民安全等优先事项。-他说。

卡林指出，托卡耶夫总统确定了社会热议的核电站建设问题全民公投的时间。他强调，该公投充分证明了“倾听人民声音”概念和“公正哈萨克斯坦”理念的全面落实。

国务顾问表示，国家元首在国情咨文中特别谈到了人民群众关心的热点问题。其中包括网络诈骗、军队纪律、打击贩毒、改善医疗保险体系、中小企业的国家干预和农业统计数据造假等问题。

他同时还表示，国家元首在国情咨文中提出的社会经济倡议是其在国家库鲁尔泰讲话中谈到的倡议的实际落实。

-议会议员、部长和州长，以及各领域工作的专家和国家库鲁尔泰成员出席了会议，并听取了国情咨文。这种经验已成为新的政治传统。总之，国情咨文的重点是如何解决许多日常任务和实现国家发展的战略目标。-他说。

据此前报道，哈萨克斯坦第八届议会第三次会期于今日在议会上下院联席会议2日在阿斯塔纳举行。哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席会议，并发表了2024年度国情咨文。

【编译：小穆】