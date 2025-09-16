联合国文明联盟呼吁加强宗教场所安全保障

- 在哈萨克斯坦，17个宗教和100多个民族长期和谐共处。哈萨克斯坦不仅在政治和宗教领域推动对话，还通过其国际政策和大会活动，在国境之外促进各国人民之间的理解。哈萨克斯坦是我们重要的合作伙伴，积极支持我们推动不同文化背景群体之间的合作与交流的使命。 - 她表示。

尼哈尔·萨阿德指出，大会与联合国文明联盟拥有诸多共同目标，双方致力于通过对话解决冲突，推动理解与合作，共同维护和平。她还特别感谢哈萨克斯坦在落实《保护宗教场所行动计划》方面所给予的支持。

她介绍说，该计划于2019年9月制定，旨在应对针对宗教场所的袭击。尽管国际社会付出努力，但世界范围内仍不断发生宗教场所遭袭事件。她强调：

- 联盟坚信，所有礼拜和宗教活动场所都应是安全的庇护之地，而不是恐怖与流血的目标。人们应当能够在平静与无惧的氛围中自由信仰。

根据此前的报道，伊斯兰世界联盟副秘书阿卜杜拉赫曼·阿勒-扎伊德与中国佛教协会副会长静波法师在会上发表了讲话。

【编译：达娜】