国际博物馆日：哈萨克斯坦拥有150家博物馆 从业人员上万

（哈萨克国际通讯社讯）5月18日是国际博物馆日。为庆祝这一国际日，哈萨克斯坦首都阿斯塔纳的国立博物馆将举办主题为《博物馆——价值观的居所》的活动。

国际博物馆日由国际博物馆协会于1977年5月18日制定，并从当年起开始举办。

设立该主题日旨在号召世界各国关注博物馆和文化事业，促进世界博物馆事业的健康发展。

由1992年起，每年国际博物馆日都会设定主题。每年有 150 多个国家庆祝这一节日。

珍视不同文化和民族的遗产，并将其向公众开放展示，是每一个从事博物馆事业的人士所共同尊崇的价值观。国际日这一天，许多国家的博物馆都会举办公众开放日。

在哈萨克斯坦全国各地，共有150家大型博物馆，行业从业人员近1万余人。

主题为《博物馆——价值观的居所》的公众开放活动将于18日晚阿斯塔纳时间18：00时在国立博物馆举行，入场免费。

活动框架下将举办题为《接触艺术》的绘画和雕塑复制品大师班、博物馆科研书籍展览、“失落的文物”展、“绘画和图形”课程等。同时，哈萨克斯坦共和国艺术家联盟成员拉斐尔·斯列克诺夫个展《神的光辉》的开幕式也将同时举行。

【编译：木合塔尔·木拉提】