哈萨克斯坦国立朝鲜族剧院代表团惊艳亮相韩国端午庆典

“端午祭”是韩国最古老且最重要的文化传统之一，每年在朝鲜半岛太白山脉以东的江陵及其周边地区隆重举行。作为节日的核心，江陵端午祭包括在大关岭山举行的萨满祭神仪式，以敬拜山神和男女守护神。此外，活动还包括传统音乐表演、Odokddegi民歌、官奴假面剧、口头叙事诗歌以及各种大众消遣活动。2005年11月25日，江陵端午祭被联合国教科文组织选定为“人类口传与无形文化遗产”，进一步肯定了其在世界文化遗产中的重要地位。

哈萨克斯坦艺术家们此次带来了精彩纷呈的演出，向韩国观众展示了现代哈萨克斯坦文化的独特魅力。演出节目内容丰富，生动地展现了哈萨克斯坦民族的风采和文化传承。

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哈萨克斯坦代表团还身着色彩斑斓的民族服饰，手持哈萨克斯坦国旗，参与节日游行活动，与韩国民众一同庆祝这一传统盛典。代表团的参与不仅增添了节日的多元化色彩，也促进了两国文化的交流与融合。

值得一提的是，哈萨克斯坦国立朝鲜族剧院此前多次在韩国演出，通过戏剧和音乐表演，进一步加深了韩国民众对哈萨克斯坦民族文化的了解和喜爱。

【编译：阿遥】