英国首相苏纳克就血液污染丑闻公开道歉

据报道，当天，苏纳克在英国议会下议院猛烈批评了英国政府，强调英国历届各级部长、公务员系统和国民医疗服务体系的失败。

苏纳克称，“我代表本届政府，以及自1970年代以来的每届政府，向人民致以深深的歉意……我想为这一可怕的不公正行为，作出衷心和诚挚的道歉。”

苏纳克表示，这是国家的“耻辱日”，并强调英国政府将于21日公布一项赔偿计划，以应对这场被认为是英国公共卫生系统历史上“最严重的医疗灾难”。

“无论实施该计划的成本如何，我们都会偿付，”苏纳克说道。

据报道，苏纳克已授权提供约100亿英镑资金，这笔资金将通过政府额外借款提供资金，并计入资本支出，以避免违反英国政府的借款目标。

另据英国广播公司(BBC)报道，英国血液污染丑闻可追溯到1970年代至1990年代初。当时英国难以满足病患对捐血方面的需求，因此寻求美国帮助。但英国大部分进口血液，来自囚犯和吸毒者等高风险捐献者，导致一些血液受到艾滋病毒和丙型肝炎病毒污染。

2008年，英国前法官布赖恩·兰斯塔夫被指定领导这项大规模的公开调查。经过多年的工作，听取了数千名证人的证词并审查了数万份文件后，当地时间5月20日，兰斯塔夫公布了约2500页的调查报告。

报告得出的结论是，这场悲剧的真相“被隐瞒了几十年”，丑闻“本来可以在很大程度上被避免”。报告谴责了英国“历届政府、国民医疗服务体系和血液服务机构”的失败。

兰斯塔夫在声明中强调，“这场灾难不是一场意外。血液污染之所以发生，是因为涉及的负责人——医生、血液服务机构和历届政府——没有把病人的安全放在首位。”

英媒指出，这一血液污染丑闻是英国国民保健制度联合会“历史上最严重的医疗灾难”。