哈国小型企业招聘人数翻番 工资显著增长

上半年，小型企业在平台发布了6.5万个招聘岗位，而2023年同期约为3.3万个。平台认为，这种情况表明小企业对用工需求大幅增加，在经历了前几年的困难之后，小型企业正在复苏和发展。小型企业仍然是哈萨克斯坦经济的重要参与者，为创造就业机会和提高生活水平做出了重要贡献。

数据显示，企业在4月发布的招聘岗位最多，占上半年招聘岗位总数的近20%，1.17万个。与2023年相比，1月的增长幅度最大，达到107%。小型企业劳动力市场上最活跃的是零售业、教育、公共服务、餐饮业以及酒店、餐馆和餐饮业（送餐）。

求职平台认为，阿拉木图和阿斯塔纳的小型企业发展更为活跃，这两个城市的企业分别发布了2.76万个（占总数的42%）和1.65万个（占25%）招聘岗位。招聘数量最少的是巴甫洛达尔市（1200个）和阿克套市（1000个）。同时，增幅最大的是克孜勒奥尔达（2.5倍）、巴甫洛达尔（2.5 倍）和塞梅（2.3 倍）。

1-6月，全哈小企业员工的平均工资为30.4万坚戈，而去年同期为26.7万坚戈。阿拉木图和阿斯塔纳高于全哈平均水平，分别为32.63万坚戈和32.05万坚戈。

平均来看，中高层管理人员的收入最高—60.73万坚戈。建筑和房地产行业员工—48.52万坚戈，零售业—46.17万坚戈，汽车行业—45.41万坚戈。保险机构的员工平均薪资最低—22.2万坚戈，其后依次是保安—22.78万坚戈，科学和教育领域的员工—24.14万坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】