哈国反腐败行动署正式加入国际反贪局联合会

此次研讨会旨在庆祝香港廉政公署成立50周年，吸引了来自60多个国家和地区的国际组织和反腐机构代表参加。与会人员围绕当前反腐斗争的挑战、新信息技术和人工智能在反腐调查和风险识别中的应用、反腐教育和宣传、青年参与反腐活动等议题展开了深入交流与探讨，并分享了各自的反腐最佳实践。

会议期间，朱玛哈利与香港廉政公署专员胡英明进行了会晤。双方讨论了进一步加强合作的前景。朱玛哈利介绍了哈萨克斯坦反腐败行动署的工作，并提出了在阿斯塔纳设立联合国毒品和犯罪问题办公室区域平台并召开会议的倡议。

会议结束时，双方签署了谅解备忘录。应香港廉政公署邀请，哈萨克斯坦反腐败行动署正式加入了国际反贪局联合会。这一举措将大大拓宽哈萨克斯坦反腐机构与外国同行的合作范围，有助于更有效地交流先进经验和知识。

通过此次会议，哈萨克斯坦和香港在反腐领域的国际合作得到了进一步深化，为全球反腐事业的发展贡献了新的动力。

【编译：阿遥】