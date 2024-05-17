哈国铁“女性专用车厢”广受好评 一季度乘客数量同比翻番

2024年一季度，共有7万女性乘客选择搭乘这种车厢出行。

这一数据较2023年接近翻了一番。去年一季度搭乘该类车厢出行的女性乘客数量为3.4万。

根据国家铁路公司新闻中心消息，从2021年启动试点项目至今，“女性专用车厢”累计为35.9万女性乘客提供了运输服务。

哈萨克斯坦在2021年启动了“女性专用车厢”试点服务项目，首批在2趟列车中设置了只允许女性乘客乘坐/进入的旅客车厢。由于受到女性乘客的良好反馈，2022年试点项目增加了新的3趟列车，2023年再增加了3趟。

据了解，大多数女性选择搭乘“女性专用车厢”的最主要原因，都是出于安全性和舒适性的考虑。

鉴于项目受到好评，哈萨克斯坦国家铁路公司计划继续增加“女性专用车厢”的数量。

截至目前，哈萨克斯坦国家铁路公司共有8趟列车设置有“女性专用车厢”。

这些列车分别是：

№77/78 阿拉木图至曼格斯套 №351/352阿拉木图至乌斯卡曼 №37/38 曼格斯套至塞梅 №47/48 阿斯塔纳至阿特劳 №45/46 巴甫洛达尔至突厥斯坦 №3/4 阿斯塔纳至阿拉木图 №33/34 阿拉木图至阿克托别 №71/72 阿斯塔纳至奇姆肯特

“女性专用车厢”即仅允许女性乘客乘坐和使用的车厢。所有的车厢基础配置和服务标准并无差异，票价也为统一标准，区别仅在于，车站售票窗口和网上售票平台（bilet.railways.kz）出售的车票中，女性专用车厢的车票标有«ЖН»字样。

负责为这一节车厢乘客提供服务的乘务员也将为女性，且均为具有长期工作经验的人员。

根据国家铁路公司的规定，旅客在购买车票时，可以根据需要选择是乘坐普通车厢，还是乘坐女性专用车厢。

女性专用车厢严格禁止男性进入，不过7岁以下的男童可跟随女性监护人乘坐女性专用车厢。

【编译：木合塔尔·木拉提】