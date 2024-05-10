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    09:13, 10 五月 2024 | GMT +6

    哈国男性主要集中在哪些行业当中？

    Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі
    Фото: Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦国家统计局数据显示，根据对2023年的整体就业情况统计，哈萨克斯坦全国就业人口中，男性总数为471.17万人。其中，在城市地区就业的男性总数为283.14万人，在农村地区就业的男性总数为188.03万人。

    男性就业者当中，从业人数最多的是工业领域，数量达77.75万人。其次是批发和零售行业——65.32万人。农业领域从业的男性数量处于第三位，达63.71万人。

    有52万男性在建筑行业工作，而在交通和仓储领域从业的男性人数为51.31万人。

    国家管理以及国防领域从业的哈国男性公民总数为33.51万人。

    其他行业中的男性人数：

    • 教育行业——31.09万人
    • 卫生保健——16.08万人
    • 行政和支持服务——15.9万人
    • 专业、科学和技术服务行业——12.64万人
    • 信息和通信——10.92万人
    • 金融和保险——8.4万人
    • 餐饮住宿行业——7.23万人
    • 不动产行业——6.87万人
    • 文艺行业——5.94万人
    • 其他服务行业——12.43万人

    值得一提的是，哈萨克斯坦就业人口中，男性就业者的主要人群（120万人）为35~44岁年龄段，并且有5.17万人拥有副业。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    社会 统计 就业人口 就业
    Мұқтар Мұрат
    编译
    Мұқтар Мұрат
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