09:13, 10 五月 2024 | GMT +6
哈国男性主要集中在哪些行业当中？
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦国家统计局数据显示，根据对2023年的整体就业情况统计，哈萨克斯坦全国就业人口中，男性总数为471.17万人。其中，在城市地区就业的男性总数为283.14万人，在农村地区就业的男性总数为188.03万人。
男性就业者当中，从业人数最多的是工业领域，数量达77.75万人。其次是批发和零售行业——65.32万人。农业领域从业的男性数量处于第三位，达63.71万人。
有52万男性在建筑行业工作，而在交通和仓储领域从业的男性人数为51.31万人。
国家管理以及国防领域从业的哈国男性公民总数为33.51万人。
其他行业中的男性人数：
- 教育行业——31.09万人
- 卫生保健——16.08万人
- 行政和支持服务——15.9万人
- 专业、科学和技术服务行业——12.64万人
- 信息和通信——10.92万人
- 金融和保险——8.4万人
- 餐饮住宿行业——7.23万人
- 不动产行业——6.87万人
- 文艺行业——5.94万人
- 其他服务行业——12.43万人
值得一提的是，哈萨克斯坦就业人口中，男性就业者的主要人群（120万人）为35~44岁年龄段，并且有5.17万人拥有副业。
【编译：木合塔尔·木拉提】