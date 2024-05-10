哈国男性主要集中在哪些行业当中？

男性就业者当中，从业人数最多的是工业领域，数量达77.75万人。其次是批发和零售行业——65.32万人。农业领域从业的男性数量处于第三位，达63.71万人。

有52万男性在建筑行业工作，而在交通和仓储领域从业的男性人数为51.31万人。

国家管理以及国防领域从业的哈国男性公民总数为33.51万人。

其他行业中的男性人数：

教育行业——31.09万人

卫生保健——16.08万人

行政和支持服务——15.9万人

专业、科学和技术服务行业——12.64万人

信息和通信——10.92万人

金融和保险——8.4万人

餐饮住宿行业——7.23万人

不动产行业——6.87万人

文艺行业——5.94万人

其他服务行业——12.43万人

值得一提的是，哈萨克斯坦就业人口中，男性就业者的主要人群（120万人）为35~44岁年龄段，并且有5.17万人拥有副业。

【编译：木合塔尔·木拉提】