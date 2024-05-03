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    09:47, 03 五月 2024 | GMT +6

    哈国学生在巴尔干数学奥林匹克竞赛中荣获团体季军

    оқушы
    Фото: Оқу-ағарту министрлігі

    （哈萨克国际通讯社讯）据教育部新闻处消息，在保加利亚瓦尔纳市举办的第41届巴尔干数学奥林匹克竞赛取得可喜的成绩，哈萨克斯坦学生表现出色，荣获团体季军。

    这次竞赛吸引了来自22个国家的130多名选手。哈萨克斯坦选手在本届比赛中斩获了1枚金牌、3枚银牌和2枚铜牌，展现出了强大的实力。

    获奖选手包括：

    🥇 库斯塔奈市“知识创新”学校11年级学生——詹·达乌托夫；

    🥈 阿拉木图市物理数学学校10年级学生——埃米尔兰·阿曼桌洛夫；

    🥈 阿拉木图市Haileybury Almaty学校12年级学生——米隆·尤尔克维奇；

    🥉 塔拉兹市知识创新学校10年级学生——玛尔古兰·沙雷尔；

    🥉 阿拉木图市数学物理学校10年级学生——提穆尔·穆拉特；

    🥉 阿拉木图市数学物理学校10年级学生——埃米尔·萨黑波夫。

    哈萨克斯坦国家队由哈萨克斯坦-英国科技大学教授阿斯勒别克·伊萨霍夫和国际数学奥林匹克竞赛前冠军哈纳特·萨特尔罕诺夫领队。

    巴尔干数学奥林匹克竞赛是哈萨克斯坦国家队备战今年7月11日至24日在英国举行的国际数学奥林匹克竞赛的重要热身赛之一。

    оқушы
    Фото: Оқу-ағарту министрлігі

    【编译：阿遥】

    标签:
    教育
    Ерлан Мазан
    编译
    Ерлан Мазан
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