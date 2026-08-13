韩国科学技术院将在哈萨克斯坦开设分校

据科学和高等教育部新闻处消息，会谈期间，双方围绕科学、高等教育以及人工智能领域哈韩合作的主要方向进行了讨论。

扩大人工智能领域合作成为本次会谈的主要议题之一。双方重点就先进技术转移、联合科研项目开发，以及加强两国教育和科研机构之间的相互联系等问题交换了意见。

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会谈中，双方特别关注了韩国科学技术院（KAIST）在哈萨克斯坦开设分校的问题。与会双方就推动这一倡议落实的后续步骤进行了讨论，以进一步拓宽人工智能、数字技术以及其他优先科学技术领域的高素质人才培养渠道。

“哈萨克斯坦有意进一步深化同大韩民国的战略伙伴关系。对我们而言，在人工智能、技术转移以及人才培养领域开展联合项目具有重要意义。我们有意进一步扩大韩国和哈萨克斯坦两国领先大学及科研中心之间的直接互动。”萨亚萨特·努尔别克表示。

会谈结束时，双方确认有意进一步发展科技和教育领域合作，并同意继续就落实已经达成的共识开展相关工作。

值得一提的是，近日，由哈萨克斯坦外交部投资委员会主席阿尔达克·泽别舍夫率领的哈萨克斯坦代表团对韩国进行了工作访问，期间与韩国多家大型企业、国家机构和商业协会的领导人举行了多次会晤。