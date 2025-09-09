美国学者评论议会改革：此举应将惠及哈萨克斯坦人民

美国“Second Floor Strategies”咨询公司总裁维尔德·亚历杭德罗·桑切斯表示，确定哪种制度对一个国家最有效是一个复杂的问题，需要进行广泛的讨论。

专家表示，哈萨克斯坦并非唯一一个讨论这一话题的国家。例如，《每日星报》6月报道称，孟加拉国需要设立议会第二个议院。

- 明确各院的职能——下院根据民众的直接授权，优先处理财政事务和政府组建事宜，而上院则优先处理立法审查事宜——对于两院制的有效性至关重要。-他说。

据他介绍，2024年，秘鲁国会就恢复两院制的问题进行了讨论和表决。秘鲁选择了与哈萨克斯坦相反的方向。

- 组织一个完全符合国家利益的国会或议会，不存在完美的模式。-桑切斯说。

他同时还表示，一院制或两院制议会各有利弊。一院制可以减少官僚成本，加快决策进程。然而，在这种情况下，哈萨克斯坦某些社会群体可能无法在立法过程中获得充分的代表。

- 任何试图改变哈萨克斯坦议会的尝试，如果不以哈萨克斯坦人民的利益为首要目标，都将失败。-他说。

专家表示，他对：“一院制能否为政党和偏远小城镇及乡村的居民提供更多代表性？”的问题感兴趣。

欧亚中心副主席拉尔夫·温尼认为，应该明确哈萨克斯坦人民的目标和利益。

- 通过实行一院制议会，总统应该表明他将加强哈萨克斯坦人民在决定国家发展方向方面的作用。或许，一院制立法机构能够取得更大的成效。对哈萨克斯坦人民来说，一个旨在维持和维护民主进程、具有制衡机制的议会制才是最有效的选择。

一位不愿透露姓名的前美国国务院高级官员对此进行了评估。他认为，哈萨克斯坦公民将决定参议院是保留、改变还是废除。

- 哈萨克斯坦是世界第九大国家。因此，确保国家及其公民面临的各种情况和需求在阿斯塔纳得到公平的代表至关重要。不同社会群体必须有机会表达自己的意见。-他说。

据此前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在其年度国情咨文中宣布，将推进议会改革，建立单一制议会。

【编译：小穆】