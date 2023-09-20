托卡耶夫：联合国需要改革 哈国应成为安理会成员

在联合国这一全球最高平台上发表讲话的哈萨克斯坦共和国总统表示，当下，人类社会正在面临着前所未有的挑战，进入了地缘政治冲突的新阶段。

- 这一切都源于对《联合国宪章》中国际法基本原则普遍性破坏。钢铁支柱的消失，使得现行的国际关系体系随着时间的流逝而不堪重负，出现了各种各样的矛盾。对于最基础的国际法律文件规则的不遵守、停用以及弃用的做法，尤其令人感到忧虑。因为，这样的行为将可能直接导致人类彼此之间敌意的产生。这种情况扰乱了贸易体系，削弱了作为经济核心的运输链，影响了粮食安全并提高了通货膨胀率。当前可见的倒退进程，只会增加人们的悲痛。全球有1.08亿人被迫成为难民，超过10亿人生活在贫困之中，20亿人无法获得基本药物。最终，人类很可能对未来世界的可持续发展失去信心，年轻一代将彻底失去对他们将继承的世界会走向美好的期待。因此，哈萨克斯坦再次声明，将始终坚定不移地遵守《联合国宪章》的原则。- 哈萨克斯坦总统说。

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国家元首在讲话中表示，出席联合国大会的各国领导人必须对人类的命运和未来负起责任。

- 对话——这是创造有利环境、就新原则和规范达成一致的唯一途径。 虽然已经实现了许多决策，但世界上仍有许多地区的冲突在继续。我们呼吁各方在《联合国宪章》和国际法普遍准则基础上，寻求外交途径解决冲突。哈萨克斯坦高度赞赏各个国家以及国家集团提出的支持政治解决乌克兰危机的所有倡议和计划。国际争端必须始终坚持通过外交和对话来解决。这就是为什么我们需要尽一切努力稳定当前以联合国为唯一国际最高机构的体系。- 托卡耶夫总统说。

国家元首强调指出，如果不对安理会进行全面改革，这些困难就无法克服。

- 我完全相信“中等强国”和所有发展中国家的声音，将在安理会变得更加响亮和清晰。我们注意到，安理会现在似乎已经陷入了一个无法被打破的僵局。因此，要想在维护和平与安全方面发挥重要作用，包括哈萨克斯坦在内的其他国家也因该成为安理会的成员。在我们所在的地区，组织成员国相互关系的重振，在将亚洲合作与信任措施会议转变为一个能够为区域内的调解和建设和平做出贡献的成熟国际组织的进程发挥了重要的良性作用。哈萨克斯坦作为上海合作组织的轮值主席国，发起了旨在促进世界公正与和谐的世界团结倡议。我们热诚的邀请大家加入这一美好事业。这是一项拥抱新安全范式、更公平的经济环境和更清洁的地球的倡议。在全球南方和全球北方之间建立公开对话——是这项倡议的主要基础。- 哈萨克斯坦总统说。

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托卡耶夫总统在讲话中表示，对核武器的使用，恐怕将是人类当下面临的各种危机当中最糟糕的一项。30年前，哈萨克斯坦曾经主动自愿的放弃了继承自苏联的全球第四大核武器库。

- 因此，核议程的逻辑必须得到重新考虑。只有核大国之间相互信任、合作创造一个无核武器的世界，我们才能确保全球稳定。对此，哈萨克斯坦声明严格遵守《禁止核武器条约》，支持在裁军和防扩散领域发展新机制。到2045年全面核裁军的战略计划，很可能是将是我们这一代领导人能够对全球安全做出的最重要的贡献。- 哈萨克斯坦总统说。

哈萨克斯坦总统在讲话中指出，新冠肺炎（COVID-19）大流行的严重后果表明，当今世界面对未来的生物威胁是无能为力的。在这方面，哈萨克斯坦呼吁秘书长和大会主席启动建立国际生物安全机构的进程。

- 我们对秘书长提出的《和平新议程》表示支持。这份战略文件应该消除世界上普遍存在的不信任和仇恨。哈萨克斯坦将通过在明年的博拉沙克（Болашақ：意为未来）峰会上达成《博拉沙克协定》来对此提供支持作用。不过，仅仅通过禁止武器或签署宣言，是无法实现和平的。宗教间和教派间的对话对于和平文化的形成非常重要。最近发生了亵渎圣书的行为，我们对这种情况感到担忧。 从这种针对伊斯兰教和其他宗教的行为中看不到自由、言论自由和民主的精神。 所有像《古兰经》这样的神圣典籍都应该受到法律保护，使其免遭暴力破坏。和平文化只能建立在“多元一体”和相互尊重的原则之上。正因如此，我对即将在阿斯塔纳举行的世界和传统宗教领袖大会的重要作用感到自豪。- 托卡耶夫总统说。

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哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在讲话中指出，哈萨克斯坦是一个为了国家利益始终寻求和平方式解决紧迫国际问题的国家。

- 主权独立和领土完整，这是我们的人民在当下和未来都放在首位的重要原则。我们将继续与我们的主要盟友就所有战略问题保持联系。-国家元首说道。

托卡耶夫总统表示，在保障发展权的同时，需要建立一个有助于解决当前全球问题的新手段。

- 这就需要建立一个以世界贸易组织原则和规则为基础、开放、透明、包容的多边贸易体制，同时有必要考虑建立更加完善的全球粮食安全体系。去年，世界上近10%的人口面临饥饿。因此，应该鼓励各国自由交流食品安全信息，包括产量和食品进出口情况。我们必须共同努力，确保对国际社会应对粮食危机的资金进行透明监督。哈萨克斯坦已准备好成为区域食品供应中心。我们拥有为此所需的所有必要资源、基础设施和物流，并且已经被认为是欧洲和亚洲之间陆路货物运输的可靠枢纽。被称为“中间走廊”的跨里海国际运输线路，能够大幅度的提升东西方之间的物流交通潜力。这条运输路线将提高重要市场之间的贸易速度，并将海上货物运输时间缩短近一半。- 托卡耶夫总统说。

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国家元首着重强调了应对气候变化问题。

- 即使到 2030 年，我们能够将全球气温上升限制在 1.5 度之内，但中亚地区的气温也将上升2.-2.5 度。尽管在《巴黎气候协定》下已经做出了巨大的工作，但我们所有人都必须继续致力于实现无碳的未来。同时，气候问题不能成为限制贸易和投资合作的理由。相反，我们应该关注有效的改变，比如联合国确定的应对气候变化的积极行动。其中包括投资绿色经济就业机会、终止化石燃料补贴以及确保公平、包容和妇女参与各级气候行动。如果没有足够的资金，应对气候变化的全面计划就无法实施。- 托卡耶夫总统说。

哈萨克斯坦正式提议启动公正能源转型伙伴计划(Just Energy Transition Partnership)。

国家元首表示，分阶段、可持续和对社会负责地放弃对煤炭的使用，将大大促进应对气候变化全球目标的实现。

- 哈萨克斯坦提出的在阿拉木图设立中亚气候变化和绿色能源项目办公室的倡议将有助于解决这些问题。我们计划2026年在哈萨克斯坦举办联合国框架内区域气候峰会。- 哈萨克斯坦总统说。

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哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫在其讲话中指出，中亚地区水资源短缺正在给跨界河流流域带来严重的经济和其他问题。他还强调，类似的情况未来很可能将在全球各地出现。到 2040 年，全球用水需求可能超过可供应量的 40%。

- 我们必须在采取行动应对气候变化的同时，积极调动政治和经济资源来解决这一关键的全球问题。明年，哈萨克斯坦将担任国际拯救咸海基金轮值主席。我们将继续努力防止环境进一步恶化以及对其曾经是地球上第四大湖区的区域周围生物产生负面影响。如今，世界上面积最大的内陆湖——里海，也面临着水位下降、水道改道、动植物污染等环境问题。拯救里海问题应成为需要长期国际合作的共同优先事项。- 托卡耶夫总统说。

总统表示，哈萨克斯坦愿进一步加强与中亚国家的多边合作。中亚地区作为国际社会“统一和独立”的一部分发挥着重要作用，可以为全球发展进程做出贡献。

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托卡耶夫认为，阿富汗应该成为一个稳定、繁荣的国家和可靠的贸易伙伴。对此，他呼吁支持在阿拉木图设立联合国中亚和阿富汗可持续发展目标区域中心的倡议。

此外，哈萨克斯坦总统还向与会者介绍了哈萨克斯坦正在进行的改革、宪法修正案以及国家政治和经济制度的振兴等情况。他还表示，公正、平等、诚实和自由的原则是哈萨克斯坦正在进行的改革的基础。

- 我认为，在任何情况下都必须遵循法治原则。我们理解政治改革和人力资本开发投资可以使我们的经济更加强大和稳定。- 总统说。

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国家元首表示，哈萨克斯坦在确保性别平等、扩大妇女和女童权利和机会方面取得了重大进展。

托卡耶夫总统还表示，在最新发表的国情咨文中，他提出了一项旨在提升哈萨克斯坦国民生活水平的新经济政策。

他强调，年轻一代的健康、福祉和优质教育被视为哈萨克斯坦国家政策的主要优先事项。

- 我对青年们充满信心，他们将带领我们的国家走向光明的未来。- 托卡耶夫总统说。

在讲话最后，哈萨克斯坦总统呼吁联合国各个成员国共同努力，重拾作为联合国基础的团结精神，超越分歧、凝聚共识，为了创造一个光明、公正、稳定的世界共同的努力。

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【编译：木合塔尔·木拉提】