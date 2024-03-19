更换国徽需要花费多少资金？财政部长的答复

哈萨克斯坦财政部部长马迪·塔克耶夫在政府例行会议结束后，接受记者采访时，对“政府预算资金能否支撑更换国徽所需的花费？”这一问题做出了回答。

财政部部长说：

- 当然是可以的。不过需要先进行调研，完成对国内目前有多少国徽的统计。目前国内有很多国徽，且大小各异，从直径40公分到1米的都有。

对于更换国徽具体将会需要耗费多少资金，财政部长表示需要经过调研计算后才能做出确认。不过他也指出，目前官方尚未就更改国徽一事做出明确的决定。

- 总统在国家库鲁尔泰大会上提出了对这一问题开展讨论的提议。国家元首指出，如果这一想法得到社会层面的支持，就应该进行后续的讨论。若做出了相应的决定，将会组建委员会，负责处理具体的操作。- 他说。

财政部长同时强调指出，此前政府总理就做出了明确的指示，要求财政部防止预算资金的不合理浪费性使用。

- 有相关的指示，我们将其分成了几个阶段。第一阶段，我们同中央机关开展合作，进行了调查，削减了3010亿坚戈的预算款。其中，包括了对国内外出行开支，以及低效项目的削减。目前削减的资金就是这些。不过，我们仍在进行相关的工作，大家都知道，我们的预算支出达到了23.9万亿坚戈。其中，20万亿坚戈用于支付工资、退休金、助学金、补助金等。这些资金是不能被削减的项目。- 马迪·塔克耶夫说。

至于剩余的4万亿坚戈预算支出，财政部长表示正在研究是否有可以削减的部分。

此前，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在第三节国家库鲁尔泰大会上，谈及了国家象征与国家民族性之间的关联性。

- 对于我们的国徽，有一些批评性的言论存在，认为其类似于前苏联时代的徽章，过于折衷和复杂。这种观点，不仅存在于热心于国家事务的公民代表当中，也被不少专家学者所提出。任何有价值的观点都不应该被忽视。在形成共识的情况下，可以组建一个专门的委员会。这个委员会会对问题进行全面的梳理，并进行公开的讨论。随后，就会针对新的国徽方案在全社会进行征询。- 托卡耶夫总统在国家库鲁尔泰大会上这样说。

【编译：木合塔尔·木拉提】