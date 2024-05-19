韩国总统要求该国政府全力改善低生育率问题

据韩联社报道，韩国总统尹锡悦日前在主持召开国家财政战略会议时指示全面废除科学研究与试验发展预可行性研究，并重新讨论低生育应对项目的结构性问题。

尹锡悦重申将明年度科研预算预算增至历史最高水平的方针，强调只有经济实现快速增长，国民感受到的自由和福利水平才会大幅提升。他还指示各部门致力于扩大税收支持和规制改革，努力打造公平的劳动市场，从而让企业增长的果实惠及广大民众。

尹锡悦还要求各部门为克服低生育率问题全力以赴，并指示重新检查涉应对低生育问题项目的结构性问题，改善交付体系和执行方式。同时，尹锡悦强调稳健财政的必要性。他表示，政府需要勒紧裤腰带，这并不意味着一味缩减财政支出，而是把财政资金用在刀刃上，从而提升财政支出的效率。

韩国是世界上人口生育率（编者注：指平均每位女性在一生中所生育的孩子数）最低的国家，该国生育率还在持续下降，年复一年地打破惊人的最低纪录。

2024年2月28日发布的数据显示，2023年韩国的生育率再下降8%，降至0.72。若要保持人口稳定，这一数字应为2.1。

如果该趋势持续，预计到2100年，韩国人口将减少一半。