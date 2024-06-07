哈国教育科技初创企业CodiPlay获联合国“数字公共产品”认证

据数字发展、创新与航空航天工业部新闻处介绍，DPG认证授予符合严格开放性和可访问性标准的项目，同时要求其遵守隐私保护法律法规，并致力于实现联合国可持续发展目标。CodiPlay获得DPG认证，彰显了其在确保教育公平公正方面的作用，旨在让每个孩子都能获得IT知识，无论其所在区域或社会身份如何。

CodiPlay是哈萨克斯坦最具发展潜力的教育科技（EdTech）初创公司之一。该企业是阿斯塔纳枢纽中心加速孵化计划的产物，并于2021年获得Seed Money项目的融资支持。

-获得联合国数字公共产品认证是我们公司发展历程中的重要里程碑。尽管这是一个漫长的过程，但我们始终坚守使命，让每个孩子都能获得IT知识。这一认证不仅巩固了我们在全球舞台上的地位，也助力实现联合国为所有人提供优质教育的全球目标。-CodiPlay创始人兼首席执行官詹阿德勒·塔勒德巴耶夫表示。

CodiPlay的成功展示了哈萨克斯坦在教育科技领域的创新潜力，为全球教育公平和可持续发展目标的实现作出了重要贡献。

数字公共产品联盟（Digital Public Goods Alliance）是一项多方利益相关者倡议，旨在促进数字公益（DPG）的发现、开发、使用和投资。数字公共产品的定义是所有人都能免费获取的资源或服务，它能为个人和整个社会带来至关重要的利益。数字公益的例子包括开源软件、在线教育资源和公开数据，这些都必须遵守隐私和其他适用法律及最佳实践。