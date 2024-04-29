哈国汽车产业迎来新发展：零部件基地项目加速推进

-我们正在采取措施逐步转向更复杂的汽车装配水平。国内汽车制造商有义务到2027年将半散件组装比例提高至总产量的50%。今年，这一比例必须达到20%，明年达到30%，2026年达到40%。-他说。

据他介绍，汽车零部件基地开发项目正在库斯塔奈市和阿拉木图市的小型工业园区进行。目前正在实施座椅生产基地和中国汽车多品牌生产厂商建设项目。此外，还计划投产生产汽车塑料部件和多媒体系统的企业。

-从2026年1月1日起，哈萨克斯坦生产的所有汽车品牌都将实现焊接和喷漆工艺的自主化。到2027年，哈萨克斯坦计划通过半散件组装方式，实现年产量约20万辆汽车的目标。 萨热阿尔卡汽车制造厂将于2024年开始生产捷途(Jetour)品牌汽车。目前正在与捷克斯柯达公司(Skoda) 进行洽谈，探讨合作生产汽车的可能性。阿斯塔纳汽车公司(Astana Motors) 正在与长安、奇瑞和哈弗(Haval) 等中国知名品牌进行接洽，计划在2025年之前启动合作生产线。-沙尔拉帕耶夫说。

【编译：阿遥】