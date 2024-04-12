美国企业拟投资在哈开展地质勘探工作

（哈萨克国际通讯社讯）美国企业Cove Capital将与哈萨克斯坦国家矿业公司Tau-Ken Samruk（National Mining Company Tau-Ken Samruk JSC）在库斯塔奈州阿克布拉克矿区联合开展勘探工作。

据萨姆鲁克·卡泽纳国家基金（Samruk Kazyna）消息，双方已于4月8日签署了相关协议

据推测，美国投资方将与Tau-Ken Samruk的子公司Kazgeologiya成立合资企业。Cove Capital公司将为上述地质勘探工作提供全额资金。

此前，Kazgeologiya称，在阿克布拉克矿区可能会发现大量稀有金属和稀土金属矿藏，包括钇、镧、铈、铥、镥以及锡和锆。该矿总储量据预测为38万吨。同时，Kazgeologiya宣布寻找投资者，以便在2019年对矿藏进行勘探。

CoVe Capital公司成立于2015年。主要投资生物制药、可再生能源、环保技术和采矿业。该公司通过KAZ Resources(美国)公司拥有KAZ Critical Minerals公司。该公司总部位于美国。

2023年9月，萨姆鲁克-卡泽纳（Samruk Kazyna）与Cove Capital公司签署了重要矿产合作协议。

【编译：木合塔尔·木拉提】