哈国初创企业在维也纳Cleantech Days 2024全球论坛中表现出色

（哈萨克国际通讯社讯）据生态和自然资源部新闻处消息，近日在奥地利维也纳举办的Cleantech Days 2024全球论坛期间，哈萨克斯坦初创企业Ozen-M在来自世界各地的22支队伍中脱颖而出，荣获第二名。另一项来自哈萨克斯坦的项目Re-Compo则成功入围六强。

Ozen-M是一款基于网络的应用程序，配备交互式地图，能够实时跟踪河流和湖泊的状况。该平台允许用户以示意图方式查看主河流及其支流的流动情况，以及河流盆地内主要水利设施的位置，从而实现水资源的有效管理。

Re-Compo项目则提出了一种将复合果汁和牛奶包装材料回收利用为环保建筑材料的方案。这一创新提供了传统定向纤维板和中密度纤维板等板材的替代方案，为建筑行业带来了环保新选择。

Cleantech Days由联合国工业发展组织主办，汇聚了来自全球的清洁技术创新项目入围者。哈萨克斯坦是唯一一个有多个项目进入决赛的国家。此次，我国共派出四个项目参赛，这些项目的开发者均为2023年全球清洁技术创新项目哈萨克斯坦速成计划的结业生，并均获得了300万坚戈的资助。

【编译：阿遥】