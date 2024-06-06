哈国已成最受中国游客欢迎目的地之一 明年预计接待中国游客50万人次

卡里普巴耶夫指出，为了促进旅游产业的发展，吸引更多国内外游客，在筹办各类大型旅游活动的同时，旅游部积极推动相关营销工作的实施，并派出代表团参加了在柏林、迪拜和上海举办的国际旅游博览会。

与此同时，哈萨克斯坦在各大国际媒体平台上也经常被提及。

不久前，阿拉木图市被《纽约时报》评为 52 个最佳旅游目的地之一。

- 国际知名的旅行杂志《Conde Nast Traveller》和《Wanderlust》都将哈萨克斯坦列为2024年最佳旅游目的地。此外《Conde Nast Traveller Italia》将琼布拉克评选为全球最佳滑雪场TOP-5。今年1月份，《今日印度》杂志将哈萨克斯坦列为印度游客2024年前往的新旅游目的地。同时，今年哈萨克斯坦还被评为斋月期间最受阿联酋游客喜爱的旅游目的地国家。根据Forwardkeys的统计，哈萨克斯坦的中国游客流量恢复率最高：增长212%，使哈萨克斯坦跻身最受中国公民欢迎的50个旅游目的地之一。- 卡里普巴耶夫说。

中国已经宣布，2024年为中国的“哈萨克斯坦旅游年”。3月28~29日期间，在北京举办了隆重的旅游年开幕式，有300多名来自两个国家的旅游行业代表出席了开幕式框架下的旅游论坛。

今年计划在华举办30余场活动，包括哈萨克斯坦旅游类型主题周、在中国7个主要城市举办哈国TOP 20旅游目的地推介会，以及多项提升旅游潜力的重大项目等。

卡里普巴耶夫预计，今年来自中国的游客人数可能会增加到50万人次。

【编译：木合塔尔·木拉提】