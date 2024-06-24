韩国一电池厂发生火灾 已致22人遇难

据京畿华城消防署24日消息，截至当天下午6时30分，该火灾已造成22人遇难，2人重伤、6人轻伤。除了这30人外，消防部门正在搜寻另外1名失联人员。

遇难者均在最初起火的二层楼面被发现。据悉，在22名遇难者中，2人为韩国人，20人为外国国籍，包括中国籍18人、老挝籍1人、1人国籍不明。遇难者个人信息尚未得到确认，遗体因被严重烧毁而只能辨认出性别，个人身份需通过基因鉴定才能得到确认。

韩国外交部官员表示，将与遇难者国家驻韩外交机构紧密合作，为外籍遇难者和其遗属提供一切必要的协助。

当天上午10时31分，ARICELL位于华城市西新面工厂的第三楼二层起火。在接到火警之后，消防部门鉴于锂是有害化学物质，伤亡规模以及火势可能进一步扩大，便随即发布2级响应（下令3至7所消防署动员31至50台设备），并出动消防员等159人和63台设备开展灭火工作。明火于下午3时10分许得到基本控制，消防部门投入救助队，进入楼层内部进行搜寻。