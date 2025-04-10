哈国一季度工业增速达8.7% 建筑业表现亮眼

会上，工业和建设部长叶尔塞因·纳哈斯帕耶夫就落实国家元首关于巩固增长趋势、扩大生产规模的重要指示所开展的工作进行了汇报。

数据显示，2024年第一季度哈萨克斯坦工业保持稳健增长，整体增幅达8.7%。其中，机械制造业增长17.7%，食品加工业增长13.2%，非机械类金属制品生产增长28.7%，成为拉动工业增长的主要动力。同时，采矿业也实现了6.1%的同比增长。

建筑业同样展现出强劲势头，一季度增长率达16.9%。学校、公路、铁路及工程基础设施建设项目的推进，带动了行业整体上扬。

会议期间，别克帖诺夫总理就加强政府与本地生产企业的合作提出多项具体要求，特别是在国家能源和公共事业现代化改造项目框架下的配套合作方面，强调要推动产业链协同发展，释放更大内需潜力。

据此前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫9日主持召开会议，讨论世界市场形势的变化。

【编译：阿遥】