韩国演员宋一国：得知有一代哈国观众热爱《朱蒙》 令我倍感荣幸

韩国MBC电视台于2006年耗资300亿韩元制作了一部长篇大型古装电视剧《朱蒙》，讲述了高句丽开国帝王东明圣太王（即朱蒙）的一生和高句丽王朝建国的故事。这部电视剧在2007年被引入哈萨克斯坦，并取得了巨大的收视率成就。主演宋一国更是因此成为了哈萨克斯坦家喻户晓的明星，被人们以“王子朱蒙”来称呼。

借着此次韩国艺人团的访问之机，哈萨克国际通讯社（Kazinform）记者对备受哈国人民喜爱的“王子朱蒙”进行了专访。以下是访谈全文：

记者：欢迎您来到我们的国家！如果没有记错，这应该是您第二次来到哈萨克斯坦。此次访问哈国，您是否对我们的国家有了更多的了解？这次您对哈萨克斯坦有了哪些新的认知？

宋一国：就像上次我的来访一样，此次行程也十分短暂，时间非常紧张。也因此很遗憾我没能亲眼去看看哈萨克斯坦的各地风光，了解更多更详细的信息。不过，在此之前，我专门找了很多与哈萨克斯坦有关的内容进行阅读，包括文化、历史、旅游景点等。我非常想去阿拉木图的琼布拉克滑雪场滑雪。真的很遗憾，由于时间原因，我很多想去的地方都没法去上一趟。

记者：那么，有没有可能性，您会有机会作为一个游客再度访问哈萨克斯坦？

宋一国：如果未来有时间，我肯定会安排一次琼布拉克之行。而且，我计划带上我的孩子们一起来。

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记者：您是哈萨克斯坦人熟知的历史剧演员。虽然那部电视剧上映已经很多年了，但人们依然很清晰的记得您所饰演的角色和其中的各种股市。假设我们这边提出合作邀请，哈韩双方共同拍摄一个项目，您是否认为自己能够演绎一个哈萨克人的角色？

宋一国：如果能收到这种邀请，对我个人而言是一种荣幸。由于我们两个国家的文化有很多相似性，我相信我能很好的饰演这样一个角色。唯一的障碍，可能来自语言。如果能客服这方面的影响，那么饰演一个哈萨克人角色，特别是历史影视剧中的任务，我认为我是完全可以胜任的。

韩国是一个人口密集的国家，与哈萨克斯坦相比土地面积也狭小。甚至可以说，没有什么空闲的土地。走到哪里，都是建筑物。也正因如此，在韩国拍摄历史剧的外景地是很少的。而在哈萨克斯坦，土地广袤，外景地可选择的地方太多了。要山有山、要水有水、要森林有森林——要什么有什么。注意到这点后，我也萌生了在此拍摄历史剧的想法。当然，如果能接到来自哈萨克斯坦的演绎邀请当然是很好的，不过我更多的想到的是韩国的制作团队能够有机会来哈国取景和拍摄，会是什么样子。这不是一个明确的计划，只是此次行程期间脑海里蹦出的念头。

记者：这次来访，您对哈萨克饮食是否又有了新的了解？

宋一国：我上一次来访时，曾品尝过“别什巴尔马克”，贵国的这种美食给我留下了深刻的印象。我非常喜欢。韩国人在远行时，经常会随身携带名为“辛奇”的食物，因为离家太久时，人总是会想念这种家乡美食的味道。有点类似这种对食物的渴望，虽然哈萨克斯坦不是韩国，但在这里，我会想吃的食品确实很多。之前在巴黎就是这样，我会对那里的食品流连忘返，这种感觉在哈萨克斯坦也很强烈。我现在很想吃的，是贵国的拉条子（лағман），因为总是听说它的味道非常独特。哈萨克斯坦是盛产肉制品的国家，所以我也特别想能够有个时间，悠闲地品尝本地的烤肉。如果将来带着孩子们来琼布拉克，我一定会和三胞胎一起吃一顿烤肉大餐。

记者：从网上的消息所知，您的三个孩子的名字连在一起就是“大韩民国万岁”的意思。给孩子起这个名字，是出于内心的爱国主义情感，还是有某一个明确的事件的影响？

宋一国：当然，我首先是一个爱国主义者。但除此之外还有另外一个原因。在我妻子刚刚怀孕时，得知消息的我的母亲，曾激动的高呼“大韩民国万岁”。在孩子出生前，我们也会用来昵称他们，后来觉得，这是给孩子们的最好的名字。所以，“大韩民国万岁”就从口号变成了孩子们的真名。

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记者：您在2011年曾到访阿斯塔纳，当时也曾接受哈通社的采访。自那以后，阿斯塔纳有什么变化吗？

宋一国：变化很大。2011年我到阿斯塔纳时，透过下榻的宾馆的窗户，可以看到遥远的地平线。而这次从同样的角度望向窗外，看到的则是一座又一座的高楼大厦。城市规模更大了，而且人们需要的东西在周围都能便利的获得。这方面，阿斯塔纳正在变得更像阿拉木图。

记者：用与电视剧《朱蒙》相关的内容来结束此次访谈，或许会比较合适。在该剧热播的时候，就连最偏远乡村的孩子们，也会拿着树枝假装是刀剑和弓箭，喊着您所饰演的角色的名字进行游戏。对于那些看着您饰演的电视剧长大的观众们，您有什么祝福吗？

宋一国：电视剧《朱蒙》能够直到今天依然被人们记得和讨论，对我而言是莫大的荣幸。哈萨克斯坦人民对这部讲述韩国（高丽以及之前的高句丽）建立历史的作品如此感兴趣，令人非常欣慰。非常感谢看着这部作品长大的孩子们。我相信他们能够取得巨大的成功，成为朱蒙王子那样的男子汉。

事实上，我这次差点未能来到哈萨克，因为日程安排非常紧张。但当我听说，哈萨克斯坦有整整一代人深受电视剧《朱蒙》的影响，我的此行将能够为两国人文交流带来很好的帮助时，我立刻就做出了一定要来到哈萨克斯坦参加此次活动的决定。对于哈萨克人民而言，我除了感激之外，别无它言。

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记者：我们也很感谢您能够接受采访。

【编译：木合塔尔·木拉提】