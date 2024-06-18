联合国：因失学与教育不足 世界经济每年损失10万亿美元

在周一发布的这份《不作为的代价：失学儿童和青少年造成的个人、财政、社会损失》报告中，教科文组织首次分析了教育不足导致的经济损失和社会后果。报告估计，对于一个国家而言，只要将过早辍学或缺乏基本技能的年轻人比例降低10%，其国内生产总值的年增长率就会提高1%-2%。

报告还指出，女孩每多接受一年的中学教育，都有助于降低在18岁前结婚的风险。在世界范围内，少女在基本技能学习方面的不足是其早孕率上升69%的原因之一。

报告显示，数十年来，尽管受教育机会有所改善，全球仍有2.5亿儿童和青少年失学；在低收入和中等收入国家，有70%的10岁儿童无法理解简单的书面文字。

为实现全民优质教育目标，教科文组织在报告中提出了十项建议。其中第一项是各国政府应保证每个女童和男童都能接受至少12年义务教育，经费由公共资金负担。

周一在教科文组织巴黎总部召开的教育部长会议上，阿祖莱则再次呼吁该组织的194个成员国“履行承诺，将教育从特权变成全世界每个人的权利”。她还指出，教育是减贫和对抗气候失调等挑战的重要资源。

值得一提的是，1948年，《世界人权宣言》宣布教育为“普遍人权”。2015年，联合国重申这一权利，将“确保包容和公平的优质教育，让全民终身享有学习机会”定为可持续发展目标4。

【编译：木合塔尔·木拉提】