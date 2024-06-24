巴伊铁列克国有控股公司将融资3.5万亿坚戈支持经济增长

总理表示，政府将采取积极吸引外来直接投资及私人投资的方式，并利用“萨姆鲁克-卡泽纳”和“巴伊铁列克”的资源，大力促进经济发展。在此框架下，“巴伊铁列克”国有控股公司将于今年计划融资3万亿坚戈。

据他介绍，其中的2.8万亿坚戈将通过直接融资机制提供：

其中1.4万亿坚戈将用于实体经济部门融资；

5000亿 坚戈将用于农工综合体项目融资，包括春播和收耕工作；

4000亿坚戈将用于住房领域的融资；

4000亿坚戈将用于“纳吾热孜”和“沃塔乌”住房贷款项目融资；

320亿坚戈将用于出口企业和中小型企业融资。

而超过7000亿坚戈的融资将通过间接融资机制提供，如通过提供担保、补贴和保险等方式：

其中1500亿坚戈将用于为投资项目和中小企业项目提供担保；

3000亿坚戈将用于向中小企业提供补贴；

3000亿坚戈将用于出口业务保险。

【编译：达娜】