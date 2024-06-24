13:11, 24 六月 2024 | GMT +6
巴伊铁列克国有控股公司将融资3.5万亿坚戈支持经济增长
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦政府总理沃勒扎斯·别克贴诺夫在政府会议上宣布，巴伊铁列克国有控股公司将融资3.5万亿坚戈，以支持保障经济增长计划。
总理表示，政府将采取积极吸引外来直接投资及私人投资的方式，并利用“萨姆鲁克-卡泽纳”和“巴伊铁列克”的资源，大力促进经济发展。在此框架下，“巴伊铁列克”国有控股公司将于今年计划融资3万亿坚戈。
据他介绍，其中的2.8万亿坚戈将通过直接融资机制提供：
- 其中1.4万亿坚戈将用于实体经济部门融资；
- 5000亿 坚戈将用于农工综合体项目融资，包括春播和收耕工作；
- 4000亿坚戈将用于住房领域的融资；
- 4000亿坚戈将用于“纳吾热孜”和“沃塔乌”住房贷款项目融资；
- 320亿坚戈将用于出口企业和中小型企业融资。
而超过7000亿坚戈的融资将通过间接融资机制提供，如通过提供担保、补贴和保险等方式：
- 其中1500亿坚戈将用于为投资项目和中小企业项目提供担保；
- 3000亿坚戈将用于向中小企业提供补贴；
- 3000亿坚戈将用于出口业务保险。
【编译：达娜】