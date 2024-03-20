联合国警告：加沙有越来越多的新生儿濒临死亡

世界卫生组织发言人哈里斯（Margaret Harris）说：“（加沙的）医生和医务人员告诉我们，他们越发感受到了饥饿所带来的影响；他们眼睁睁地看着新生儿死去，因为这些婴儿出生时的体重超轻。”

她在日内瓦告诉记者，越来越多的儿童濒临死亡，他们急需补充营养。而就在一天前，最新的“粮食安全阶段综合分类”（IPC）评估已经发出警告，加沙北部可能随时暴发饥荒。

战争造成饥饿

对于这一评估结果，联合国人权事务高级专员蒂尔克坚称，造成加沙人忍饥挨饿并面临饥荒威胁的原因是以色列“对人道主义援助和商业产品的准入与分配施加广泛限制”、大规模的流离失所，以及关键民用基础设施遭到摧毁。

他指出，“在面临饥饿的情况下”，许多家庭现在让儿童从加沙北部只身前往南部，“寄希望于他们能在已经流离失所到那里的180万人当中找到食物和支持”。

孕妇体重过轻

世卫组织表示，尽管婴幼儿是面对长期饥饿最脆弱的人群之一，但在这块饱受战争蹂躏的飞地上，当地医疗队正接收到越来越多因体重过轻而面临危险的孕妇。

发言人哈里斯解释道，这种情况之所以发生，是因为这些孕妇缺乏营养。她非常肯定地认为，加沙的饥荒危险纯粹是由战争导致的结果。

她说：“我们在医学上看到的一切完全是人为的，加沙曾经是一个卫生系统运转良好的地方。”她补充道，营养不良以前在这里“不存在”，因为加沙人可以养活自己。

建立营养不良稳定中心

为了帮助最脆弱的加沙人并且拯救生命，世卫组织当前正在着力建设紧急情况营养不良稳定中心。但哈里斯表示，这一进展因缺乏安全和持续的援助准入障碍而受阻。

她说：“我们已经在南部设立了一个稳定中心，现在考虑在北部也建立一个。但问题是，我们必须能够将材料运进来。但如果没有准入和安全，我们就无法大规模运送物资，更别说运到人们手中。所以除非实现停火，否则这一切都无解。”

哈里斯强调，“这种绝望情绪太强烈了”，救援物资必须以“巨大的规模”进入加沙地带，只有那样人们才能真正获得救济。

大量工作岗位丧失

国际劳工组织当天发布的一份最新报告还显示，加沙战争已导致巴勒斯坦被占领土失去50.7万个工作岗位，凸显出这场战争对加沙及更广泛地区产生的可怕影响。

劳工组织发言人阿瓦德（Zeina Awad）表示，地区经济已经受到“破坏性的影响”；如果冲突继续，巴勒斯坦被占领土的失业率预计将达到57%。

根据劳工组织和巴勒斯坦中央统计局提供的数据估计，截至今年1月31日，加沙地带已失去约20.1万个工作岗位，占到这块飞地总就业人数的大约三分之二。

与此同时，西岸也失去了30.6万个工作岗位，占总就业人数的三分之一以上，那里的经济状况同样受到严重影响。

近东救济工程处接受“双轨”调查

联合国秘书长古特雷斯定于周二当天与法国前外长科隆纳（Catherine Colonna）会面，听取由其领导的独立审查小组对近东救济工程处的中期审查意见。

审查小组于今年2月14日开始工作，旨在评估近东救济工程处是否在其职权范围内尽一切努力确保中立性，并在受到发生严重违规行为的指控时作出回应。最终审查报告预计将于今年4月20日对外公布。

在进行独立外部审查的同时，联合国内部监督事务厅（OIOS）也正在就近东救济工程处员工所受指控展开调查。

今年1月26日，近东救济工程处主任专员拉扎里尼公开表示，根据以色列当局提供的信息，12名近东救济工程处员工被指控与哈马斯在去年10月7日对以色列南部发动的恐怖袭击有牵连。该机构随即终止了其中九人的合同，另有两人已确认死亡。

拉扎里尼再三强调，任何与恐怖行为有牵连的近东救济工程处员工都将被追究责任，包括接受刑事诉讼。