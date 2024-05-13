哈国与荷兰签署多项协议 进一步加深双边合作

哈萨克斯坦国家投资公司（KAZAKH INVEST）消息，在两国外交机构及国家投资公司的支持下，5月10日，两国代表共同签署了8份双边合作协议。

双方签署的合作文件如下：

哈萨克斯坦农业部国家生物技术中心与 VISCON 关于实施利用人工智能生产种植材料（无病毒）的自动化中心建设项目的谅解备忘录； 哈萨克斯坦农业部与荷兰皇家GD公司关于改善哈萨克斯坦兽医系统的备忘录； 哈萨克斯坦农业部国家农业检查委员会与荷兰园艺作物种苗检测服务中心（Naktuinbouw）关于完善植物检疫体系和相互支持加入UPOV的备忘录； 哈萨克斯坦卫生部与皇家飞利浦公司在哈萨克斯坦共和国境内医疗器械制造领域的相互合作备忘录； 克孜勒奥尔达州政府、哈萨克斯坦生物多样性基金和DGB之间关于实施克孜勒奥尔达州碳信用额生产项目的备忘录； 克孜勒奥尔达州政府与 Spectator Ehealth Holding BV 关于实施远程医疗项目的谅解备忘录； 哈萨克斯坦 “国际项目中心”与荷兰伊拉斯姆斯医学中心关于分配专门补助金的合作备忘录； 哈萨克斯坦农业部渔业委员会与奥特奇·科彭斯签署渔业发展备忘录。

据了解，根据上述合作，荷兰公司计划投资 1500 万欧元（1620 万美元）用于克孜勒奥尔达州的医疗保健和环境项目。

荷兰和哈萨克斯坦还将合作在咸海附近种植 80,000 公顷梭梭林。其中，第一阶段将种植约10,000公顷。

这些举措反映了两国对合作应对当前挑战和实现可持续发展的坚定承诺。

【编译：木合塔尔·木拉提】