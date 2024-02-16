美国私企月球着陆器“奥德修斯”发射升空

美国东部时间2月15日凌晨1时05分， 搭载“奥德修斯”登月舱的“猎鹰9”号运载火箭从佛罗里达州卡纳维拉尔角的肯尼迪航天中心发射升空。

“猎鹰9”号火箭原定于美国东部时间2月14日凌晨零点57分从卡纳维拉尔角发射场发射。SpaceX此前表示，由于甲烷温度偏差，发射推迟到2月15日。

美国国家航空航天局（NASA）此前称，该局的几项科学技术开发成果以及直觉机器公司（Intuitive Machines）私人客户的货物将通过该飞船运送到月球。

据悉，“奥德修斯”着陆器是一个六边形柱体，高4米，宽1.57米，有6个着陆腿，携带美国航天局多种科学仪器及商业载荷，满载推进剂的情况下重约1900公斤。NASA为这次任务向“直觉机器”公司支付了1.18亿美元。据NASA官网介绍，此次任务目标包括研究着陆器的发动机羽流与月球表面的相互作用、射电天文学、太空天气与月球表面的相互作用、着陆器精准着陆技术及通信和导航能力等。