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    07:25, 16 二月 2024 | GMT +6

    美国私企月球着陆器“奥德修斯”发射升空

    美国私企月球着陆器“奥德修斯”发射升空
    Фото: 俄罗斯卫星通讯社

    哈萨克国际通讯社讯）据俄罗斯卫星通讯社援引美国太空探索技术公司（SpaceX）报道，搭载“奥德修斯”（Odysseus）登月舱的“猎鹰9”号运载火箭在美国佛罗里达州发射升空。

    美国东部时间2月15日凌晨1时05分， 搭载“奥德修斯”登月舱的“猎鹰9”号运载火箭从佛罗里达州卡纳维拉尔角的肯尼迪航天中心发射升空。

    “猎鹰9”号火箭原定于美国东部时间2月14日凌晨零点57分从卡纳维拉尔角发射场发射。SpaceX此前表示，由于甲烷温度偏差，发射推迟到2月15日。

    美国国家航空航天局（NASA）此前称，该局的几项科学技术开发成果以及直觉机器公司（Intuitive Machines）私人客户的货物将通过该飞船运送到月球。

    据悉，“奥德修斯”着陆器是一个六边形柱体，高4米，宽1.57米，有6个着陆腿，携带美国航天局多种科学仪器及商业载荷，满载推进剂的情况下重约1900公斤。NASA为这次任务向“直觉机器”公司支付了1.18亿美元。据NASA官网介绍，此次任务目标包括研究着陆器的发动机羽流与月球表面的相互作用、射电天文学、太空天气与月球表面的相互作用、着陆器精准着陆技术及通信和导航能力等。

     

     

    标签:
    国际 美国 航天 科技
    Ерлан Мазан
    编译
    Ерлан Мазан
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