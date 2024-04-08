“联合国与我”展：讲述哈萨克斯坦公民的励志故事

展览展示了 30 名哈萨克斯坦公民的故事，这些人当中有学生、医生、企业家、公共知识分子、农业专家以及政策制定者等等。每一个故事都体现了人文精神的力量和全球支持的意义。

他们的韧性、决心和对更光明未来的承诺不仅重塑了他们自己的命运，同时也为可持续发展做出了贡献。

30多年来，联合国一直参与哈萨克斯坦的各种倡议和项目。

联合国哈萨克斯坦驻地协调员米凯拉·弗里伯格-斯托里 (Michaela Friberg-Storey) 说道：

- “联合国与我（UN & Me）”不仅关乎联合国，也关乎我们，关乎每一个为世界共同利益做出贡献的个人。像这样的展览至关重要，提醒我们人类精神具有令人难以置信的韧性和力量，激励我们继续努力建设一个更加公正、公平和可持续的世界。

贾米拉·萨德科娃（Jamilya Sadykova）是“哈萨克斯坦无烟国家联盟”的负责人，也是此次展览中登场的30位人物之一。

Фото: UN in Kazakhstan

自2007年以来，她的非政府组织实现了令社会吸烟率下降9%的目标，并为禁止无烟烟草做出了贡献。目前，哈斯卡斯坦针对电子烟、液体和调味品市场的全面禁令正在实施中，并得到了广泛的支持。

萨德科娃认为这个展览非常鼓舞人心，通过展示来自不同领域、不同年龄和不同性别的人的经验，能够激励更多的人。她还表示，哈萨克斯坦将成为继泰国和新加坡之后第三个颁布全面电子烟禁令以遏制儿童电子烟流行的国家。

【编译：木合塔尔·木拉提】