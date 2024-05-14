哈国与中亚国家间贸易额达77亿美元 有望两年内再翻一番

在5月14日于阿拉木图开幕的第13接中亚贸易论坛上，哈萨克斯坦贸易和一体化部副部长海拉特·托列巴耶夫表示，2023年的统计显示，哈萨克斯坦同中亚各国之间的商品贸易额达到了77亿美元，并有可能将在未来两年内再翻一番。

- 根据计划，哈萨克斯坦准备将与乌兹别克斯坦之间的贸易额提升至100亿美元，将与吉尔吉斯之间的双边贸易额增至30亿美元，将于塔吉克斯坦之间的贸易额增至20亿美元。- 托列巴耶夫说。

副部长指出，由于中亚各国远离海洋，因此区域贸易的重要性更加凸显。

- 贸易是提升国家经济发展的主要因素之一。推动中亚地区的贸易发展，需要类似中亚贸易论坛的平台。在这里，与会者将讨论无纸化商务、软基础设施和传统基础设施、电子商务，还有针对特定国家的主题会议。- 他说。

在此次中亚贸易论坛上，参会者们主要关注深化过境运输领域的经贸互动与合作。

中亚国家在过去二十年取得了长足进步，具有非常好的增长潜力。

20年来，该地区国内生产总值年均实际增长6.2%，达到3470亿美元。

2000年以来，地区整体对外贸易增长了7倍。

2022年，中亚国家进出口总额约1900亿美元。

【编译：木合塔尔·木拉提】