国际象棋奥林匹克火炬传递仪式在阿斯塔纳举办 别克帖诺夫出席

奥林匹克火炬从国际棋联的发源地巴黎传递至哈萨克斯坦，象征着国际象棋运动在全球范围内的蓬勃发展。今年7月20日，国际棋联在国际象棋日隆重庆祝了其百年诞辰。与此同时，第33届夏季奥林匹克运动会也正在巴黎进行。

在仪式上，别克帖诺夫总理向全世界的国际象棋大师们表达了诚挚的问候，并向所有参与者和嘉宾表示了热烈祝贺。他期望在即将举行的国际棋联世界团体快棋和闪电棋锦标赛中，各位选手能够取得优异的成绩。

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

-如今，国际象棋已经成为风靡全球的智力运动。拥有百年历史的国际棋联将200多个国家团结在棋盘旁。如今，哈萨克斯坦已有超过20万人在从事国际象棋运动。哈萨克斯坦总统高度重视国际象棋运动的发展和推广。国际象棋奥林匹克火炬在阿斯塔纳的点燃令所有哈萨克斯坦人感到无比自豪。我相信，举办如此高规格的活动，将为哈萨克斯坦国际象棋运动的进一步发展做出重大贡献。-别克帖诺夫表示。

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仪式上，别克帖诺夫从德沃尔科维奇手中接过象征着国际象棋精神的奥林匹克火炬，并将其交给哈萨克斯坦国际象棋联合会主席提穆尔·图尔洛夫。随后，多位运动员、残疾人运动员、学者和社会活动家参与了火炬的接力传递，最后在阿斯塔纳的露天剧场圆满结束。世界棋坛传奇人物马格努斯·卡尔森与侯逸凡共同点燃了象征国际象棋奥林匹克精神的圣火。

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-世界国际象棋奥林匹克圣火在哈萨克土地点燃，是对我们国家作为世界象棋中心之一的认可。这团圣火照亮了我们未来的智力胜利，标志着本年度最重要的赛事之一——国际棋联世界团体快棋和闪电棋锦标赛的开幕。这项赛事汇集了当代最伟大的棋手，不仅是国际象棋界的一大盛事，也是整个哈萨克斯坦体育界的盛事。因为有许多队伍和选手代表哈萨克斯坦参赛，其中包括业余爱好者。-图尔洛夫说。

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在国际棋联世界团体快棋和闪电棋锦标赛上，来自39个国家的315位世界顶尖棋手将展开角逐。世界冠军丁立人（中国）、居文君（中国）、马格努斯·卡尔森（挪威）、亚历山德拉·科斯捷纽克（瑞士）、侯逸凡（中国）、扬·涅波姆尼亚希（俄罗斯）、阿琼·埃里盖西（印度）以及众多特级大师都将亲临阿斯塔纳。哈萨克斯坦将派出比比萨拉•阿萨乌巴耶娃、埃里舍尔·苏莱曼诺夫、达尔曼·萨德瓦卡索夫、阿勒迪亚尔·昂萨特、梅茹维尔特·卡玛勒鼎诺娃、阿鲁阿·努尔曼等众多著名棋手参赛。

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【编译：阿遥】