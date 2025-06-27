哈国代表在欧洲委员会全面介绍政治改革进展

代表团出席了欧洲委员会议会大会政治事务与民主委员会会议。会议期间，哈方表示，哈萨克斯坦正系统推进旨在加强民主、人权和公民社会建设的一系列改革措施。

据介绍，哈萨克斯坦已通过《和平集会法》，并简化了非政府组织的注册程序。目前，全国登记在册的非政府组织数量已超过2.2万个。

此外，哈方还借鉴欧洲先进经验，颁布实施了《在线平台和在线广告法》。与此同时，哈萨克斯坦持续加大在促进性别平等和打击家庭暴力方面的力度，并得到了联合国妇女署的积极支持。加强族际和谐也是改革的重要方向之一。

会谈期间，双方还就哈萨克斯坦与欧洲委员会各机构未来的合作方向进行了交流。

当天，科切托夫还会见了欧洲委员会副秘书长比约恩·伯格。他在会谈中强调，哈萨克斯坦高度重视与国际合作伙伴的关系，将继续本着保障人权和包容发展的原则，坚定推进改革政策。

会谈结束时，伯格对哈萨克斯坦加入《欧洲刑事事项互助公约》表示祝贺。目前，该公约共有46个成员国。

【编译：阿遥】