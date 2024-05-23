哈国消费者对中国品牌汽车的信心开始提升 本地化生产是关键因素之一

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦汽车制造商Astana Group投资的、旨在对中国奇瑞、哈弗、长安等品牌汽车进行本地化生产的Astana Motors Manufacturing Kazakhstan汽车制造厂正在阿拉木图市建设当中。该厂建成后，预计产能将达到每年9万辆。

“哈萨克斯坦制造的汽车只有轮胎里的空气是真正的国产货”

Astana Group公司负责人努尔兰·斯马古洛夫表示，哈萨克斯坦拥有足够的工业基础，其转型为工业国家的潜力与临近的乌兹别克和俄罗斯相比，只多不少。

- 有一种说法，说“哈萨克斯坦制造的汽车只有轮胎里的空气是真正的国产货”，这种说法还挺流行。国家元首为了能够提升国民对国产汽车制造业的认可，提出了增加本国汽车组装生产规模的任务。需要提高汽车零部件、附件，如汽车座椅、前后保险杠、汽车喷漆等产品的本地化生产。因此，我们需要提高对汽车生产商的要求。我认为，我们的潜力不比乌兹别克和俄罗斯等邻国少。- Astana Group负责人说。

据其介绍，正在 建设中的阿拉木图工厂未来生产的产品，本地化水平将达到40%，而剩余60%的零部件将来自进口。

- 计划在2025年2月完成工厂的建设。Astana Motors的目的，是在2027年实现一个拥有焊接和喷漆车间100%的CKD生产线。- 努尔兰·斯马古洛夫说。

投资从何而来？

工厂总投资达1820亿坚戈，其中30%属于Astana Motors Manufacturing Kazakhstan自有资金，70%来自金融机构以9%的利率提供的15年期贷款融资。

- 哈萨克斯坦开发银行根据商业合同提供了贷款支持，我们自己拿出了30%的资金补充剩余的投入。所有的资金都是私人和贷款，与国家和政府无关。- 努尔兰·斯马古洛夫说。

努尔兰·斯马古洛夫表示，政府方面对汽车制造业发展提供了政策方面的大力支持。

- 我们得到了政策方面的支持，也有相关的公开法律。例如，经济开发区为我们免费划拨了用地。初期我们将会租用这片土地，厂区建成后，土地将转为公司的财产。官方为我们创造了一切所需的工程技术条件，对此我们非常感谢政府提供的帮助。- 他说。

在哈萨克斯坦生产的中国品牌汽车 其车机系统的语言会使用哈萨克语吗？

在哈萨克斯坦正在建造中的这座汽车制造厂，完工投产后，将成为世界上首家同时生产3个相互竞争的中国汽车品牌的多品牌汽车生产企业。其中一大特色，是这些汽车出场时的车机系统语言，将均使用哈萨克语。

- 工厂产出的奇瑞汽车将完全支持哈萨克语系统语言。与其他品牌的相关业务谈判也在进行当中。车机系统对哈萨克语的支持，是我们与品牌方合作中提出的主要要求之一。- Astana Motors哈萨克斯坦汽车公司总经理别克努尔·涅斯浦巴耶夫说。

公司负责人指出，如今哈萨克斯坦消费者对中国产汽车的认可程度正在不断提高。统计显示，2023年从中国进口的中国品牌汽车增长了142%，在新车销量中的占比增长到了41%。

据悉，新工厂投产后，初期将生产的三款车型分别为Chery Tiggo 2, Haval Jolidon, Tank 300。至于后续还将生产哪些车型，则将在工厂试运行结束后予以确认。

哈萨克斯坦有多少家汽车制造厂

目前，哈萨克斯坦共有8家汽车制造厂，而上文提到的这家工厂将成为第9家。

哈萨克斯坦汽车工业联盟主席阿娜尔·玛卡舍娃表示，Astana Motors Manufacturing Kazakhstan工厂范围内将设有生产车间、零部件仓库、自动车身分离仓库、清漆和油漆材料仓库、工程网络系统等。

- 所有汽车都将以CKD方式进行生产。根据哈萨克斯坦共和国的法律，2024年至少要有20%的汽车以这种方式进行生产，而在2025年这一标准需要提高到50%。与此同时，该工厂的投产势必将为国家经济的发展和GDP的增长带来良好的影响，并为本地提供大量工作机会。- 她说。

据哈萨克斯坦工业和建设部数据，2023年前11个月，哈萨克斯坦共生产轻型汽车12.44万辆，其中使用CKD方式生产1.13万辆。

而根据哈萨克斯坦汽车工业联盟的统计，2023年1至11月国内汽车制造企业共生产了价值1.65万亿坚戈的136 909辆各型号汽车。

一项统计显示，当前哈萨克斯坦人驾驶的车辆中，50%属于老车，新车比例仅为6%。

值得注意的是，2024年6月10日，首届汽车市场参与者独立论坛（KURSIVAUTO 2024）将在阿拉木图举行。

去年，哈萨克斯坦汽车市场迎来的10年来的首次大幅增长。在2015-2021年，哈萨克斯坦的轻型车保有量平均每年下降0.7%，但在2023年，实现了乘用车保有量14.4%的增幅。显而易见，市场已经摆脱了长期的停滞。

接下来会发生什么？专家、汽车经销商、行业协会和监管机构代表将在KURSIVAUTO 2024论坛上找到这个问题的答案。

【编译：木合塔尔·木拉提】