哈国政府二十年来向前苏联政治迫害受害者支付补偿金已达198亿坚戈

哈萨克斯坦共和国劳动和社会保障部表示，今年为此目的政府拨款超过27亿坚戈。

1921-1954年期间，全苏联共有近378万人被冠以“反革命”和“反苏联”的罪名，其中64.2万人被判处死刑。其中，哈萨克斯坦共有10.3万人遭受政治迫害，其中2.5万人被枪决，这些人当中很多都是科研、文化、政治领域的知识分子和功勋人员。其家人也被打上了“人民敌人”的标签遭到迫害。

依照哈萨克斯坦《为政治迫害受难者正名》法相关条款，凡是在前苏联时期被当局无理由流放并已经依法恢复名誉的人士，在向社会保障机构提出申请时，根据其不同的流放区域和流放年限，可获得四分之三倍按月计算指数至100倍按月计算指数以内的补偿款。

注：按照哈萨克斯坦共和国相关法律法规规定，为计算养老金、福利金和其他社会支付，以及作为各类罚金、税款和其他支付的参考标准，而由政府每年确定的计算指数，被称之为«按月计算指数（АЕК）»。

2003年至2022年期间，哈萨克斯坦共和国财政拨款29亿坚戈，为相关人士提供了一次性补偿金。补偿金金额额从2,769坚戈（四分之三倍按月计算指数）到369,200坚戈（100倍按月计算指数）不等。

此外，无论政治迫害受害者以及受政治迫害影响的人、残疾人或养老金领取者是否领取其他类型的社会保障金，都可以获得金额为1.23倍月度计算指数（2024年为4,542坚戈）的特别国家津贴。

以上仅仅只是政府向相关人士提供的国家补偿措施中的一部分内容。

根据哈萨克斯坦共和国相关法律规定，前苏联时期政治压迫受难者恢复名誉后，还可享受以下政策权利：

·曾在苏联时期因政治迫害无端被关押、服刑、流放、在特定区域内被限制活动、遭遇强制劳动、在精神病院被强制治疗的人士，将根据其经历上述压迫的时间，为其计算三倍养老金； ·自行选择带薪假期时间及额外拥有2周无薪休假期限； ·优先安装固定电话； ·优先入住为老人和残疾人设置的疗愈院，并优先获得相应的治疗； ·优先且以折扣价安装假肢和矫形产品； ·就康复问题接受免费的律师咨询等。

除国家层面的补偿外，各地方政府亦有权根据各地财政情况，自行决定为当地已依法恢复名誉的前苏联政治迫害受难者提供资金和物质补助的标准。

例如，每年的政治迫害和大饥荒受害者纪念日期间，各地会为当地的受难者们提供一次性补偿。2024年，哈萨克斯坦各地地方政府从地方预算中为9,668名前苏联政治压迫受害者们，提供了总额2.238亿坚戈的一次性补偿。

【编译：木合塔尔·木拉提】