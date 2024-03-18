哈国正在对以欺诈手段非法登记车辆情况进行检查

金融监管署称，为确保环境安全，国家鼓励进口新货车和公共汽车，根据车龄降低登记费。如果车龄超过5年，需缴纳2500倍按月计算指数；如果车龄不足2年，费用则降至0.25倍按月计算指数。（2024年按月计算指数为3692坚戈）

- 某些不法分子试图使用伪造证件，替换生产年份，将老旧、不安全的货车和公共汽车进口到国内。仅根据2022-2023年查获的事实，就启动了23项审前调查，初步统计预算损失达143亿坚戈。目前正在核实59名居民服务中心工作人员和国家机关雇员的涉案情况。- 金融监管署表示。

该机构已经确定车辆非法初始登记的基本流程。不法分子通过向居民服务中心提交更改签发日期的假收据进行车辆登记，以此支付最低标准的初始登记费。

在某些情况下，不法分子通过电子政务门户网站（eGov）在线登记，使用虚假文件，支付费用与新车相同。在发放国际公路承运人执照的情况下，不法分子在没有支付初始费用的情况下进行初始登记。在其余情况下，不法公民通过伪造走私车辆的整套文件进行登记。

金融监管署的分析表明，车辆的初始登记是由居民服务中心员工，通过在综合信息系统中“手动”输入不实汽车类别数据来完成的。

该机构总结称：

- 为在全国范围内进一步杜绝以欺诈手段非法登记车辆的行为，金融监管署已采取措施杜绝绕过信息系统，手工输入登记数据的可能性。目前正在与‘政府为公民服务’国有公司合作，在立法层面对相关规则进行适当修订和补充。

【编译：木合塔尔·木拉提】