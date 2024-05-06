祖国保卫者日和胜利日双节之际 国家元首为军人授勋授衔

据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦共和国总统、哈萨克斯坦武装力量最高统帅哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫6日在总统府主持了高级军衔和荣誉勋章的授予仪式。

在仪式上发表致辞时，托卡耶夫总统指出，祖国保卫者日和胜利日，是传承哈萨克军事传统，延续英勇先烈卫国意志，弘扬爱国主义精神的重要节日。

- 我们英勇的军队，是国土完整和国家和平的坚固护盾。强有力的武装力量，时刻守护着家园的和平与人民的安宁生活，时刻准备着为了守卫我们所珍视的祖国而战。英雄主义任何时候都不局限于战场之上，和平年代，我们依然有着许多值得尊重的英雄主义。今年，我们遭遇了80年未遇的严重洪水灾害，在这个危急时刻，军人们冲锋在前，来自国民警卫队、内务部、国家安全委员会、紧急情况部和国家警卫局的战士们，用行动向人民履行了他们在入伍誓词中许下的誓言。抗洪抢险救灾期间，超过9000名官兵参与了任务，1000多台军事装备投入到了救援当中。我们人民的宝贵价值观在关键时刻清晰可见。值此之际，我想重点介绍300名在北哈州的抗灾军人的工作。他们日夜修筑水坝，参与拯救城市免受洪水侵袭的行动。当地居民对这些士兵特别满意，并怀着崇高的敬意送行。这是人民和军队之间坚不可摧的纽带的一个具体体现。这样的例子还有很多。- 托卡耶夫总统说。