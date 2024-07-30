国产电影《草原之狼》在蒙特利尔奇幻国际电影节上大放异彩

据文化和信息部新闻处消息，哈萨克斯坦国产电影《草原之狼》在蒙特利尔奇幻国际电影节上获得了评委会的高度评价。

影片主演别热克·阿伊特展诺夫和安娜·斯塔尔琴科分别被评为最佳男女演员，这不仅彰显了他们卓越的演技，也展示了他们对角色的深刻理解和塑造能力。

《草原之狼》的成功不仅仅是演员们的功劳，对影片摄制组来说，还有一个重要的事件是摄影师叶尔肯别克·普特拉利耶夫受邀成为奥斯卡电影学院成员，拥有奥斯卡评委资格。他成为首位参与奥斯卡奖投票的哈萨克斯坦人，这一荣誉标志着哈萨克斯坦电影人在国际电影界的地位不断提升。

导演阿德勒汗·叶尔詹诺夫的电影《草原之狼》此前曾在2024年兰斯极地国际惊悚电影节上获得法国影评人协会奖。这部电影的剧情引人入胜，讲述了一个名叫塔玛拉的女人在动荡的小镇上寻找失踪儿子的故事。为了寻求帮助，她雇佣了一个名声不佳的侦探，从而引发了一系列意想不到的后果。

《草原之狼》通过其紧张刺激的剧情和深刻的人物刻画，吸引了大量观众的关注和好评。影片在蒙特利尔奇幻国际电影节上的成功，再次证明了哈萨克斯坦电影人在创作上的卓越能力和国际影响力。

《草原之狼》的成功不仅是哈萨克斯坦电影界的胜利，也是该国文化和信息部支持电影产业的成果体现。

新闻多一点：

阿斯卡特·库钦希列科夫的电影作品《还子（Bauryna salu）》于7月18日起，在哈萨克斯坦各大影院上映。这是库钦切列科夫指导的第一部长片，十年前，他曾凭借讲述小男孩梦想的短片《汽油用完了》首次以导演身份亮相世界电影节。更早之前，库钦希列科夫因在谢尔盖·德沃采沃伊执导的电影《郁金香》中扮演主角而知名。

【编译：阿遥】