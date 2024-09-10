六国特种部队参加第3届“无限的兄弟情”联合军演

来自阿塞拜疆、哈萨克斯坦、卡塔尔、巴基斯坦、土耳其和乌兹别克斯坦的特种部队参加了此次演习，约旦和吉尔吉斯斯坦武装部队代表作为观察员出席。

哈萨克斯坦武装力量特种作战部队司令阿依多斯·米尔扎赫梅托夫上校在开幕式上强调了此次演习的重要性，并祝愿士兵们顺利完成演习任务。

- 欢迎来到热情好客的哈萨克斯坦！我们的共同历史、友谊关系，以及祖先的英勇和相互信任将我们紧密相连。这次演习是六国特种部队首次在我国领土上进行如此大规模的联合行动。我坚信，在演习中获得的经验不仅将提升参演部队的战斗技能，还将有助于加强我们国家的防御能力。 - 他说。

Фото: Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі

“无限的兄弟情”联合军演分为两个阶段，第一阶段为专业技能培训。参演部队首先接受指导，武器专家和狙击手开始研究各自的作战任务。根据演习计划，特种部队还进行战术射击、伞降和山地训练等科目。

第二阶段则模拟实施特种作战任务，参演部队需要应对非法武装分子进入居民区的威胁，并负责清除这一威胁。

此次联合军演旨在促进经验交流，提升指挥机构和军事力量的协同作战能力，同时加强参演部队的个人和团队技能。约三百名士兵参加了此次军演，并动用了装甲车辆、军用航空部队和无人驾驶设备等现代化装备。

Фото: Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі

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【编译：达娜】