22:24, 25 六月 2025 | GMT +5
哈国持续巩固中亚市场地位 粮食安全贡献凸显
（哈萨克国际通讯社讯）来自贸易和一体化部的数据显示，哈萨克斯坦对中亚国家出口的主要商品为农工综合体产品和冶金产品。其中，排名前三的出口商品分别是小麦（占出口总额的15.9%）、葵花籽油（占4.7%）和未加工黄金（占4.4%）。此外，金属制品、矿泉水、面粉和石油产品在出口结构中同样占据重要份额。
哈萨克斯坦贸易政策发展中心股份公司（QazTrade）总经理阿依特穆哈迈德·阿勒达扎若夫表示，中亚地区正展现出稳定的发展态势：区域生产总值已接近翻倍，相互贸易额增长超过60%。这充分说明内部市场潜力持续释放，区域经济一体化进程不断加快。作为中亚地区最大的经济体，哈萨克斯坦将系统性发展出口作为优先任务，这不仅帮助国内生产商在欧盟、中东和亚洲市场增强竞争力，同时也使中亚市场继续保持对哈萨克斯坦的战略意义。
—系统性发展出口不是一次性举措，而是涵盖整个出口链条、需要持续协调推进的长期过程。它涉及基础设施与物流建设、国家支持政策、人力资本培养、开拓新市场和完善制度基础等多个方面。只有采取这种综合性方法，才能保障出口的长期效益。-阿勒达扎若夫补充说。
截至2024年底，哈萨克斯坦与中亚国家的双边商品周转额达到76亿美元。中亚地区人口增长迅速，目前已超过8000万。这一趋势必将进一步推高对食品及其他商品的需求，为哈萨克斯坦出口商创造更多新机遇。在此背景下，哈萨克斯坦在保障地区粮食安全方面发挥着重要作用，通过稳定供应优质产品不断巩固在邻国市场的地位。
【编译：阿遥】