哈国持续巩固中亚市场地位 粮食安全贡献凸显

哈萨克斯坦贸易政策发展中心股份公司（QazTrade）总经理阿依特穆哈迈德·阿勒达扎若夫表示，中亚地区正展现出稳定的发展态势：区域生产总值已接近翻倍，相互贸易额增长超过60%。这充分说明内部市场潜力持续释放，区域经济一体化进程不断加快。作为中亚地区最大的经济体，哈萨克斯坦将系统性发展出口作为优先任务，这不仅帮助国内生产商在欧盟、中东和亚洲市场增强竞争力，同时也使中亚市场继续保持对哈萨克斯坦的战略意义。

—系统性发展出口不是一次性举措，而是涵盖整个出口链条、需要持续协调推进的长期过程。它涉及基础设施与物流建设、国家支持政策、人力资本培养、开拓新市场和完善制度基础等多个方面。只有采取这种综合性方法，才能保障出口的长期效益。-阿勒达扎若夫补充说。

截至2024年底，哈萨克斯坦与中亚国家的双边商品周转额达到76亿美元。中亚地区人口增长迅速，目前已超过8000万。这一趋势必将进一步推高对食品及其他商品的需求，为哈萨克斯坦出口商创造更多新机遇。在此背景下，哈萨克斯坦在保障地区粮食安全方面发挥着重要作用，通过稳定供应优质产品不断巩固在邻国市场的地位。

【编译：阿遥】