联合国重申：对拉法的全面进攻决不能发生

秘书长发言人办公室周六表示，古特雷斯当天与卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德·本·阿卜杜拉赫曼·阿勒萨尼（Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）通电话。双方讨论了加沙的严峻局势，并一致认为，在拉法进行全面军事行动将产生灾难性后果，必须防止这一情况发生。

古特雷斯还对卡塔尔为促成一项旨在实现加沙紧急停火和立即释放人质的协议而持续展开的调解努力深表赞赏。

须立即实现停火

周日，古特雷斯在科威特会见了该国埃米尔（国家元首）米沙勒·艾哈迈德·贾比尔·萨巴赫（Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah），两人同样谈及加沙局势。

在当天给科威特举行的一场人道主义会议发去的视频致辞中，古特雷斯再次呼吁立即在加沙实现人道主义停火，同时无条件释放所有人质，并立即大幅增加人道援助。

加沙已无处可逃

人权高专蒂尔克周日也发表声明称，随着以色列军队加大对加沙多地的空袭，他对于加沙局势的迅速恶化深感痛心。同时，他也对有关加沙无差别发射火箭弹的报道表示关切。

蒂尔克指出，自以色列军方5月6日发出初步的撤离令以来，已有超过27.8万多名加沙人逃离拉法，而这里曾经被视为一个安全地带。

他问道：“人们现在应该去哪里？加沙已经没有安全的地方了。”

他强调，这些人身心俱疲、饱受饥饿，其中有许多已几经流离失所；而包括汗尤尼斯在内的其它加沙城镇本应收容来自拉法的流离失所者，但那些地方早已成为一片废墟，并且仍在遭受攻击。

遵守国际法

蒂尔克表示，这些向一个平民极为密集的区域发出的撤离令，完全与国际人道法的硬性要求，以及国际法院两次下达的具有约束力的临时措施相悖；因此，对拉法的全面攻击可能带来更加难以想象的后果。

他坚定地表示，“对拉法的全面进攻决不能发生”。他同时呼吁所有有影响力的国家尽其所能，以防止这一情况出现，从而保护平民的生命。