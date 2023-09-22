托卡耶夫总统：美国批准《中亚无核武器区条约》议定书意义重大

国家元首表示，这一步骤将完成中亚获得“无核武器区“地位的制度化进程。同时，这也意味着国际社会加强核裁军和防止大规模杀伤性武器扩散的努力迈入一个重要阶段。

在此之前，中国、俄罗斯、法国和英国均已经完成了对《中亚无核武器区条约》议定书的批准。

值得一提的是，中亚地区是北半球唯一一个完全禁止部署任何核武器和其他核爆炸装置的区域。

在南半球的拉丁美洲、非洲、东南亚和南太平洋地区，均已经建立了此类区域。

哈萨克斯坦总统在联合国大会第78届会议上发表的讲话中也提出了建立无核武器区域的建议。

- 只有核大国之间相互信任、合作创造一个无核武器的世界，我们才能确保全球稳定。对此，哈萨克斯坦声明严格遵守《禁止核武器条约》，支持在裁军和防扩散领域发展新机制。到2045年全面核裁军的战略计划，很可能是将是我们这一代领导人能够对全球安全做出的最重要的贡献。- 托卡耶夫总统在联合国大会上发言时说。

《中亚无核武器区条约》第一条即“消极安全保证”，内容为“缔约国承诺不对《中亚无核武器区条约》任何缔约国使用或威胁使用核武器或其他核爆炸装置”。

【编译：木合塔尔·木拉提】