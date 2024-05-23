哈萨克斯坦倡议创建国际咸海湖盆造林中心

此次会议由上海合作组织秘书长张明主持，来自印度、伊朗、中国、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和白俄罗斯的代表团参加。

-环境问题没有国界，上合组织各成员国都面临相类似的环境挑战，需要共同解决。在今天的会议上，我们讨论了一系列旨在制定共同行动的议题，包括解决环境问题、应对气候变化、减少温室气体排放、有效管理废物以及发展特别保护区合作。-尼桑巴耶夫强调。

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

会上，各国代表团就上海合作组织成员国环境保护合作的现状和发展前景进行了交流，并强调了进一步推动2024年上海合作组织生态年行动计划的必要性和重要性。

-考虑到上合组织成员国在人工造林方面拥有丰富经验，我们提出创建国际咸海干涸湖盆和半沙漠地区造林中心的建议。我们的中亚合作伙伴对此表示支持。我相信，我们将继续推进这一设想。-尼桑巴耶夫说。

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各代表团团长建议上合组织秘书处按既定程序将《上合组织成员国元首理事会关于有效管理废弃物的声明》和完成内部报批程序后的《上合组织成员国政府间环保合作协定》提交2024年7月3日至4日在阿斯塔纳举行的上合组织成员国元首理事会会议通过和签署。

会议批准了《上合组织成员国解决环境问题的联合方法》《落实<上合组织“绿色之带”纲要>2024-2026年联合行动计划》《<上合组织成员国环保合作构想>2025-2027年落实措施计划》。

各代表团团长知悉了《上合组织成员国气候变化问题特别工作组规则》的编制情况，并表达了在后续部长会上批准它的意愿。

【编译：阿遥】